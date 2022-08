Carolyn Smith disperata, l’appello sui social è straziante: “aiutatemi”

Carolyn Smith fa un appello disperato ai fan dei social: mai vista così in ansia, la giurata è davvero fuori di sé. Cosa le è capitato?

Negli anni, i membri del cast di “Ballando con le Stelle” sono divenuti a loro volta delle vere e proprie celebrità. Questo è accaduto non solo per gli insegnanti di ballo, ormai seguitissimi dal pubblico dei social, ma persino per la tanto discussa giuria del dancing show.

Nonostante, durante le puntate, i giudici non manchino di attirare le antipatie dei telespettatori con le loro critiche pungenti, in realtà gli affezionatissimi di Rai 1 non potrebbero in alcun modo far a meno delle cinque colonne portanti di “Ballando”.

“Ballando con le Stelle”, tutto sulla presidente di giuria Carolyn Smith: una vera star di Instagram

Carolyn Smith, presidente di giuria nell’ambito della trasmissione di Rai 1, è sicuramente il volto più amato dal pubblico televisivo. Su Instagram, la nativa di Glasgow è riuscita a raccogliere una schiera di seguaci pari a 300mila unità.

La ballerina, attraverso i social, condivide ogni minimo dettaglio della propria vita. Dalla passione per la danza, che occupa sempre il primo posto nel cuore di Carolyn, alla lotta contro il tumore al seno che l’ha colpita ormai parecchi anni fa.

Con il suo immancabile entusiasmo, la Smith ha sempre cercato di trasmettere forza e positività a tutte quelle donne che si trovano nella sua stessa condizione. Talvolta, però, anche Carolyn sembra perdere il sorriso che da sempre la contraddistingue.

Nelle scorse ore, a questo proposito, la ballerina è sprofondata in uno stato d’animo di grande disperazione. Quello che Carolyn ha spiegato ai followers dei social è davvero raccapricciante.

L’appello della giurata è straziante: “aiutatemi a ritrovarlo”

Sono ore a dir poco terribili per Carolyn Smith, che attraverso l’account di Instagram ha reso i fan partecipi di una notizia davvero tremenda.

La giurata ha voluto condividere il messaggio postato da ilary blasi, che di recente ha smarrito il suo gattino Alfio nella zona di Sabaudia.

Disperata e in preda al panico, la Smith ha ripostato l’immagine pubblicata da Ilary stessa attraverso le stories di Instagram, in cui si legge il seguente appello: “aiutatemi a ritrovare Alfio […] si è smarrito in zona lungomare di Sabaudia“.

Un gesto che si è rivelato di grande utilità, dato che la conduttrice ha recentemente annunciato di aver ritrovato l’animale. Alla fine, tutto si è fortunatamente risolto per il meglio.

