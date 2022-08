Fiorello, beccato così con lei: tradimento sconvolgente, finisce tutto. Clamoroso

Fiorello è protagonista di un retroscena clamoroso: coinvolto in un tradimento, beccato così con lei.

Tra i conduttori più amati sulla scena del panorama italiana, Fiorello ha conquistato intere generazioni con il suo umorismo. 62 anni, ha costruito anno dopo anno una carriera di incredibili traguardi tra programmi, show e spettacoli teatrali.

Lontano dai riflettori da diverso tempo – è tornato davanti alla telecamere per Sanremo negli ultimi anni – emerge un retroscena da brividi dal suo passato amoroso. Negli anni Novanta un colpo di scena nella sua vita sentimentale ha lasciato il segno.

Fiorello beccato con un’altra: retroscena clamoroso

Malgrado siano passati trent’anni da quell’amara vicenda, rimane indelebile nella storia di Fiorello, tanto il clamore mediatico è stato forte.

Negli anni Novanta Fiorello è stato legato alla bellissima Anna Falchi: entrambi all’apice delle loro carriere erano molto impegnati sui set. Sposatisi, formavano una splendida coppia capace di far sognare intere generazioni.

Ma poi qualcosa è andato storto e la Falchi ha avuto una sorpresa terribile.

Fiorello e quel tradimento: beccato a letto con lei

Impegnata a registrare un film al fianco di Dino Risi, la Falchi è tornata a casa per fare una sorpresa a Fiorello.

È passato alla storia come quella sorpresa le sia costata molto cara: ha trovato, infatti, il consorte nella camera da letto in dolce compagnia. Negli anni non è mai emerso il nome di quella donna, anche se secondo alcuni rumors sarebbe anche lei appartenente al mondo dello spettacolo.

un ricordo drammatico che per anni ha segnato l’attrice

Lasciatesi, come reazione la Falchi ha dato un mega party di compleanno anche se il dolore è stato fortissimo, ma comunque è riuscita ad andare avanti.

Per molto tempo il gelo è calato tra i due per poi sciogliersi, tanto che oggi sono tornati a guardarsi negli occhi costruendo un rapporto almeno di cortesia. Gli attori si sono ricostruiti nuove vite e il loro matrimonio è ormai soltanto un ricordo, come d’altronde quell’amaro tradimento.

