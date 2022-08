Ambra Angioini e Francesco Renga, perché è finita? Lei racconta per la prima volta il “fallimento”

Ambra Angioini e Francesco Renga, perché si sono lasciati? Dettagli inediti mai rivelati: parla proprio lei

Ambra Angiolini sarà, a breve, dietro il bancone rosso di “X-Factor”. L’ex di “Non è la Rai” vestirà, infatti, per la prima volta, i panni di giudice di uno dei talent più amati e seguiti del piccolo schermo. Unica donna in giuria la fianco di Fedez che ritorna dopo diversi anni ed il debutto di Dargen D’Amico e Rkomi. Sul palco, ad aumentare le quote rosa, ci sarà in veste di presentatrice Francesca Michielin.

Proprio in vista di questo importante appuntamento la nota attrice si è raccontata a cuore aperto a Vanity Fair facendo un bilancio artistico e sentimentale della sua vita. Per la prima volta Ambra ha parlato della fine della sua storia d’amore con Francesco Renga e ha svelato dettagli inediti.

Ambra e Allegri: oggi la parola fine

Ambra Angiolini sta vivendo adesso un periodo sereno della sua vita. Da single, dopo la fine della sua relazione con Massimiliano Allegri, si dedica al lavoro e ai suoi due figli, Jolanda e Leonardo avuti proprio da Francesco Renga.

Allegri, invece, dopo la fine del rapporto con Ambra nello scorso ottobre, secondo il gossip per via di un suo tradimento, pare abbia ricominciato. Proprio negli ultimi giorni è stato pizzicato a Lugano dal settimanale Chi, per la prima volta, insieme alla sua nuova compagna, una consulente finanziaria che abita proprio in Svizzera: Nina Lange Barresi.

Ambra Angioini e Francesco Renga, la verità sulla fine della loro storia

Ambra nell’intervista a Vanity Fair non parla mai di Allegri ma solo di Francesco Renga, il padre dei suoi figli. Con lui oggi il rapporto è splendido ma la fine della loro storia non è stata facile per l’artista.

Perché è finita tra di loro? Non lo ha detto esplicitamente ma per la prima volta ha parlato di un vero e proprio “fallimento”, l’unico che riconosce nella sua vita.

“Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme. Solo da quella cosa ho dovuto risorgere”.

Parole dure ma giuste, reali quelle dell’Angiolini che dopo il suo “fallimento sentimentale” ha saputo rialzarsi, più forte che mai ora che a 45 anni si sente libera di fare le sue scelte e sa anche dirsi “brava”.

ANGELA CELENTANO, UNA RAGAZZA SOMIGLIA ALLA BIMBA SCOMPARSA. GUARDA IL SERVIZIO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE