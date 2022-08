Beatrice Borromeo nel dramma, grande sofferenza d’amore: tutto finito, motivo sconvolgente

Beatrice Borromeo ha chiuso i ponti con una persona un tempo per lei molto speciale. La dolorosa vicenda l’ha segnata per sempre.

Qualsiasi fine implica un dolore incolmabile. Ben lo sa Beatrice Borromeo che seppur oggi è felice al fianco del suo Pierre Casiraghi, un addio passato le ha lasciato un vuoto: la vita sentimentale di quella che oggi è considerata la reale più chic d’Europa non è stata sempre tutta rosa e fiori.

Prima di diventare moglie del figlio di Carolina di Monaco – al suo fianco ha dato alla luce i figli Stefano e Francesco – ha avuto altre storie, ma non andate a buon fine.

Secondo i rumors sarebbe stata legata a Lapo Elkan e anche a un altro personaggio dello show business con cui però le cose sarebbero state molto difficili.

Beatrice Borromeo e il suo passato amoroso: quell’addio doloroso

Oggi conosciuta per il suo portamento regale e il suo stile principesco, Beatrice Borromeo è considerata un’icona di stile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Royal Families (@coutureandroyals)

Testimonial di Dior, i suoi look sono adorati in tutto il mondo. Prima di diventare reale era comunque molto amata per la sua carriera da modella e da giornalista: tra format e giornali, ha costruito un percorso brillante dimostrando come in qualsiasi campo abbia successo.

Tuttavia in quello sentimentale non sono mancate le batoste, tanto che prima di Pierre una fiamma le ha fatto vivere le pene d’amore.

Beatrice Borromeo pene d’amore: tutta colpa di lui

Il passato amoroso di Beatrice Borromeo è stato tormentato per via della complicata storia con l’imprenditore Tommaso Buti, conosciuto per i suoi locali in America.

In particolare ha raggiunto l’apice del successo con il suo Fashion Cafè a New York, per poi incappare in problemi giudiziari. Amico di molte modelle, di Briatore e Trump, in passato ha fatto coppia con la Borromeo.

Tuttavia i continui tira e molla, hanno reso il loro rapporto molto complicato tanto che Beatrice è stata costretta a dirli addio.

LUI DA UNA PARTE, IO DALL’ALTRA

La conclusione della giornalista, stufa delle continue sparizioni e ritorni di Buti.

Dopo tanti anni, finalmente la Borromeo ha ritrovato la serenità: a 37 anni, conta di uno splendido matrimonio reale – è sposata con Casiraghi da ben 8 anni – ed è mamma di due splendidi figli.

ILARY BLASI ACCOLTA COSÌ ALLO STADIO..MA NON SONO ROMANISTI- IL VIDEO