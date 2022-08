Lillo Petrolo, ecco cosa fa dopo “LOL”: il VIDEO postato sui social scatena il finimondo

Lillo Petrolo, ecco che cosa fa dopo “LOL – Chi ride è fuori”: il video postato sui social ha scatenato il finimondo nei commenti

L’ultima avventura televisiva nel programma “LOL – Chi ride è fuori” è quella che lo ha portato maggiormente alla ribalta. In realtà, tuttavia, la carriera dell’amatissimo Lillo Petrolo è iniziata parecchi anni fa assieme al suo inseparabile compagno Greg (Claudio Gregori).

I due, precedentemente colleghi all’interno della casa editrice ACME, decisero di stravolgere completamente la loro vita quando, nel 1991, la realtà presso cui lavoravano dichiarò il fallimento.

Fu così che, da ideatori di fumetti, i due si gettarono in attività mai sperimentate prima d’ora, che permisero loro di ottenere il successo di cui godono ancora oggi. Nel giro di poco tempo, il duo comico noto come Lillo & Greg divenne tra i più richiesti in tv.

Lillo & Greg, la carriera del duo comico: dagli inizi alla fondazione del programma “Le Iene”

Il primo ambito in cui Lillo e Greg si misero alla prova fu quello musicale. Dopo aver militato nella band demenziale “Latte & i Suoi Derivati” (di loro fondazione), i due colleghi preferirono sperimentare il versante satirico-comico, che permise loro di riscuotere un inaspettato successo.

Nel 1997, Lillo e Greg furono tra i fondatori de “Le Iene”, celebre trasmissione di Italia 1 che, tutt’oggi, può fregiarsi della loro collaborazione. Nel corso degli anni, tuttavia, i due comici hanno dirottato le rispettive carriere verso tutt’altre strade.

Lillo, in particolare, è stato tra i protagonisti più amati di “LOL – Chi ride è fuori 2021”, comedy show che lo ha letteralmente portato sulla cresta dell’onda. Proprio grazie al programma, il comico è riuscito ad aumentare considerevolmente il numero di seguaci che, quotidianamente, lo seguono attraverso i social.

L’ultimo VIDEO di Lillo scatena il finimondo: ecco che fine ha fatto dopo “LOL – Chi ride è fuori”

Dal successo riscontrato a “LOL – Chi ride è fuori” all’exploit all’interno delle piattaforme social. Lillo Petrolo, ormai, è una vera e propria star di Instagram, come la sua ultima clip non manca di dimostrare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lillo (@lillopetrolo)

Il comico finge di eseguire delle impegnative trazioni alla sbarra, ma Solo l’allontanamento dell’inquadratura, in realtà, ha permesso ai followers di “scoprire l’inganno”.

Le reazioni dei suoi seguaci sono state a dir poco incontrollabili: “lo immaginavo, mitico“, “io ti adoro“, “il mio mito“. Per l’ennesima volta, l’amatissimo Lillo è riuscito a strappare un sorriso ai migliaia di ammiratori che lo sostengono.

