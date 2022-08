Maurizio Costanzo, la sconvolgente confessione nel giorno più speciale: si avvicina il momento

Maurizio Costanzo ha rilasciato un’intervista al settimanale “Oggi” e ha sputato il rospo più ‘amaro’ nel giorno più speciale: “E’ arrivato il momento”.

Maurizio Costanzo conduce lo Show (Instagram) YESLIFEIl conduttore del noto contenitore in seconda serata su Canale 5, Maurizio Costanzo oggi compie gli anni e ha voluto festeggiare gli anni insieme ai suoi amici della tv, rilasciando parole piuttosto sorprendenti.

Proprio nel giorno del compleanno di una delle figure più veterane di Canale 5 è arrivata la confessione che getta una fitta nube di preoccupazione, sul futuro del marito di Maria De Filippi.

Maurizio e Maria hanno rischiato la vita, finendo per diventare bersaglio della mafia. Soltanto la Dea Bendata poteva disfarli dai guai e mettere la coppia nelle condizioni di accompagnarsi per mano, per il resto dei loro giorni.

Da tanti anni a questa parte, il presentatore più veterano della Mediaset conduce il “Maurizio Costanzo Show“, ma oggi 28 Agosto arriva l’annuncio del diretto interessato, che qualcosa potrebbe cambiare da un momento all’altro: scopriamolo insieme

Maurizio Costanzo, arriva la drammatica confessione nel giorno del compleanno: dichiarazioni spiazzanti

Il programma di Canale 5, Maurizio Costanzo Show ha permesso al maestro della tv e conduttore di crearsi una propria identità.

Maurizio Costanzo ha ricevuto medaglie al valore e privilegi assoluti durante tutto il suo cammino professionale. Nel giorno dell’84 esimo compleanno, il giornalista romano ha voluto ringraziare di persona tutti i fan che hanno speso anche un solo minuto per fargli gli auguri.

Chissà cosa gli preparerà di buono e speciale la moglie, Maria De Filippi? Nel frattempo, il radiofonista capitolino ha approfondito i ringraziamenti, durante una lunga intervista al settimanale “Oggi“, facendo preoccupare mezza Italia.

Certo è che Maurizio di sbagli ne ha commessi eccome nella vita, ma per fortuna è una persona con la testa sulle spalle, che può ancora contare sulla lucidità.

Durante il discorso a ‘libro aperto’, Costanzo sgancia la bomba, facendo un annuncio quasi strappalacrime:

“a volte penso sia arrivato il momento: la morte e’ una liberazione…”

Parole che colpiscono dritte al cuore e creano quasi un dispiacere unico, immenso di fronte a parole mai sentite prima.

La preoccupazione sale nel sentir parlare di determinati discorsi. Insomma, Maurizio Costanzo sembra aver imboccato il viale del tramonto, in quasi tutti i sensi.

L’augurio degli italiani è quello di vederlo ancora a lungo presiedere quella inossidabile poltrona, dalla quale riesce ormai ad orchestrare il contorno con disinvoltura e maestria.