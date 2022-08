“Ma ti sei fidanzata con Briatore?”, Carolina Stramare da Mykonos incanta con una serie di FOTO pazzesche

Carolina Stramare fa sognare i fan ad occhi aperti, una serie di foto mettono in risalto la sua bellezza che è davvero infinita.

Può essere un altro scoop dell’estate, il fidanzamento con Briatore e Carolina Stramare, le foto postate parlano di lusso sfrenato e vita ben vissuta. Carolina lascia senza parole i suoi 413k follower, chi l’avrebbe mia detto.

Carolina Stramare, vita, carriera, successi

Originaria di Genova, Carolina Stramare è un influencer, modella ed ex Miss Italia 2019, fin da piccola è stata attratta dal mondo dello spettacolo e con non pochi sacrifici e molta gavetta è riuscita a scalare le vette del successo grazie anche alla sua straordinaria bellezza. La vita di Carolina non è sempre stata rosa e fiori, ha 22 anni ed ha vissuto uno dei lutti più atroci che ci siano. A causa di una brutta malattia ha perso la madre prima di partecipare all’ambito concorso di bellezza.

Carolina detiene un record, è la miss che ha posseduto la corona più a lungo a causa della pandemia da coronavirus che ha fatto slittare l’edizione del 2020. Oggi la modella è famosissima in tutto il mondo, la sua bravura è indiscussa così come la sua professionalità, non solo moda ma anche programmi televisivi, Carolina ha le mani in pasta un po’ ovunque e porta avanti ogni progetto con estremo entusiasmo.

Il fidanzamento con Briatore, che lusso!

L’estate di Carolina volge quasi al termine, attualmente è a Mykonos in Grecia, una serie di foto raccontano questi giorni felici trascorsi con gli amici e nel lusso più sfranato. Qualche fan ha anche ipotizzato: “Ma ti sei fidanzata con Briatore?”

Ovviamente no, lo sfarzo che oggi può permettersi Carolina è frutto di un duro lavoro iniziato diversi anni fa.

Sei una dea, bellissima è riduttivo

La bellezza dell’ex Miss Italia è indiscussa, fisico slanciato con curve al punto giusto, carnagione olivastra, occhi chiari e capelli nero corvino, Carolina non sembra umana e questo lo sanno anche i fan che si beano di una vista così piacevole che rende ogni giorno decisamente unico.

