Milly Carlucci, avete mai visto la figlia Angelica? Sono due gocce d’acqua – FOTO

Milly Carlucci si concede uno scatto da sogno insieme alla figlia Angelica Donati: le due donne sono un vero spettacolo della natura

Il pubblico italiano conosce molto bene la favolosa conduttrice di Rai 1 Milly Carlucci, che da anni sbaraglia la concorrenza con i suoi programmi apprezzatissimi.

La modalità con cui la classe 1954 si propone ai telespettatori è immutata ormai da parecchio tempo. Posata, energica e dotata di un’empatia insindacabile, la Carlucci si è abilmente conquistata un posto speciale nel cuore dei suoi affezionatissimi.

Nella vita di Milly, ad essere centrale non è solamente il lavoro in televisione, ma anche la famiglia. Mamma di Angelica e Patrick, la presentatrice ha dimostrato in svariate occasioni l’amore che nutre per i suoi figli.

Angelica e Patrick: tutto sui due “gioielli” della conduttrice di Rai 1

Angelica e Patrick sono i figli che Milly Carlucci ha avuto dalla relazione con il marito Angelo Donati. Entrambi hanno conseguito il diploma di laurea in un’università inglese, faticando a lungo pur di affermarsi nelle rispettive realtà lavorative.

La primogenita, in particolare, è l’amministratore delegato dell’azienda paterna, la Donati S.p.A, oltre che presidente di ANCE Giovani, un’associazione di giovanissimi imprenditori attivi nel settore edile.

Tra mamma e figlia ci sarebbe un rapporto a dir poco speciale, come testimoniano le pubblicazioni che la Donati condivide attraverso la pagina di Instagram. Risale a tre giorni fa, a questo proposito, un’immagine che ha davvero riempito il cuore dei fan: la Donati e mamma Milly, strette l’una all’altra, sono davvero due gocce d’acqua.

Milly Carlucci, la FOTO con la figlia Angelica toglie il respiro: due gocce d’acqua

“Famiglia. Manchi tu Patrick Donati” ha scritto la splendida Angelica nella descrizione dell’ultimo post comparso su Instagram, che la ritrae al fianco di mamma Milly e papà Angelo.

Per gli utenti è stato impossibile non notare l’incredibile somiglianza tra la presidente di ANCE Giovani e la conduttrice, sempre più evidente con il passare degli anni.

mamma e figlia, Entrambe in tenuta sportiva e con indosso un cappello, sorridono in direzione della fotocamera, a dir poco entusiaste della giornata trascorsa insieme.

Tramite i commenti, i fan non hanno potuto far a meno di sommergere la Donati di complimenti: “Famiglia, la cosa più preziosa che si ha“, “siete bellissimi“, “un capolavoro“.

