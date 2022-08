Giorgia Palmas, il gesto della figlia commuove il web: un’immagine che vale più di mille parole

Giorgia Palmas, il gesto della figlia Sofia commuove il popolo del web: l’immagine postata dalla modella vale più di mille parole

L’amore di Giorgia Palmas, a partire dal settembre 2020, è ormai più che raddoppiato. Oltre ad essere un’impeccabile mamma per la dolce Sofia – avuta dal calciatore Davide Bombardini -, l’ex velina di “Striscia la notizia” ha accolto, esattamente due anni fa, la sua secondogenita Mia.

Frutto dell’amore con Filippo Magnini, che la Palmas ha sposato nel maggio 2021, Mia monopolizza letteralmente l’attenzione dei suoi genitori, che sono sempre più innamorati di lei ogni giorno che passa.

Il cuore di Giorgia, tuttavia, è letteralmente diviso a metà tra le sue due figlie, alle quali cerca di dedicare ogni attenzione ed ogni cura possibili.

Giorgia Palmas: l’amore con Filippo Magnini e il legame con le figlie Sofia e Mia

Filippo Magnini è il compagno con cui Giorgia Palmas, ex velina di “Striscia la notizia”, ha scelto di passare il resto della propria vita. Dopo le relazioni fallimentari con Davide Bombardini e Vittorio Brumotti, la modella avrebbe trovato nell’ex nuotatore tutte le caratteristiche che ha sempre cercato in un uomo.

Dal matrimonio con Magnini, nel settembre 2020, è nata la piccola Mia, che la coppia ama smisuratamente e in maniera totalmente incondizionata. Nella vita di Giorgia, tuttavia, era già presente un “primo grande amore” a cui la Palmas non ha mancato di dedicare tutta se stessa: la primogenita Sofia.

Proprio quest’ultima, come si può notare all’interno della recente compilation postata dalla modella, si è resa protagonista di un gesto davvero emozionante nei confronti della mamma, che ha fatto sciogliere gli utenti del web.

Il gesto commovente della figlia dell’ex velina: fan in lacrime di fronte alla FOTO

La famiglia Magnini-Palmas al completo si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza direttamente dalle spiagge più belle d’Italia. L’ex velina, innamoratissima delle sue figlie, non si separa da loro per nessuna ragione al mondo, nemmeno quando si tratta di tuffarsi in acqua.

L’ultima fotogallery della modella, a questo proposito, ritrae un gesto meraviglioso che Sofia, primogenita della Palmas, ha rivolto alla sua splendida mamma.

La bambina, primo grande amore di Giorgia, la abbraccia da dietro facendole percepire tutto il suo amore incondizionato.

Uno scatto di fronte al quale i followers della Palmas, a dir poco rapiti, non hanno potuto far a meno di sciogliersi: “siete bellissime“, “un’immagine tenerissima“, “che bella Sofia“.

