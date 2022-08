La salute della Regina Elisabetta sta facendo preoccupare la Royal Family e i sudditi. Ecco come sta davvero la Sovrana, ansia in Inghilterra.

96 anni, di cui 70 trascorsi sul trono. La Regina Elisabetta si è conquistata in questo 2022 il titolo di Sovrana più longeva della monarchia inglese: con il suo temperamento forte ne ha scritto la storia, distinguendosi anno dopo anni.

Negli ultimi tempi tuttavia per lei le cose non sono state affatto semplici: prima la dolorosa perdita del marito Filippo (nell’aprile 2021) poi le faide con Harry e Meghan nonché i problemi giudiziari del figlio Andrea.

Accanto a tutto questo, si sono aggiunti da inizio anno problemi di salute: colpita dal Covid, ha fatto i conti con gli strascichi del virus.

Inoltre ha affrontato problemi motori, tanto da dover camminare con tanto di bastone e utilizzare persino la sedia a rotelle.

Royal Family in ansia: le condizioni della Regina Elisabetta preoccupano

Trasferitasi da Londra al Castello di Windsor (nella Contea del Berkshire), la Regina ha passato l’estate in Scozia al Castello di Balmoral.

Se tra pochi giorni è attesa a Londra per nominare il sostituto di Boris Jhonson, sembra che i medici le abbiamo consigliato di non spostarsi, alimentando così i timori che la sua salute sia in bilico.

Ad aumentare le preoccupazioni, le frequenti visite del Principe Carlo in Scozia: il futuro erede al trono starebbe vicino alla madre in questi giorni difficili, in cui e sue condizioni non sarebbero delle migliori.

Regina Elisabetta, salute in bilico: sale la paura

A colpire la Sovrana sembrano essere i costanti problemi di mobilità. Questi le hanno impedito di portare a termine molti impegni ufficiali, costringendola al riposo forzato.

Dalla sua ultima apparizione durante il Giubileo di Platino, avvenuto lo scorso giugno, non si è fatta più vedere in pubblico e molti si chiedono se ci sia stato un peggioramento delle sue condizioni.

il principe carlo sta facendo le veci del padre, prendendosi cura della Regina

Per fortuna la Sovrana può contare del supporto del primogenito, mostratosi molto premuroso nei suoi confronti. Tuttavia questo non le permetterà di spostarsi il prossimo 5 settembre per la cerimonia con cui sarà nominato il nuovo Primo Ministro che presterà giuramento senza la presenza della Monarca.

