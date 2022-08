“Da dove ti sono usciti…” Rosa Perrotta, il commento assurdo sotto la FOTO: c’entrano i suoi figli

Rosa Perrotta, l’ultimo Instagram post dell’ex tronista è stato sommerso di commenti: c’entrano proprio i suoi figli, assurdo!

L’amore che Rosa Perrotta nutre per i figli Domenico Ethan e Mario Achille è a dir poco smisurato. La modella, che ha conosciuto l’attuale compagno Pietro Tartaglione proprio grazie al dating show di “Uomini e Donne”, non ci ha pensato molto a metter su famiglia con il fidanzato.

Dalla relazione tra i due, uniti da oltre cinque anni, sono nati i “gioielli” di Rosa, a cui l’influencer si dedica assiduamente e con grande impegno. Per i figli, che sono letteralmente la sua vita, la nativa di Salerno farebbe davvero di tutto.

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta: tutti i dettagli sulla coppia nata a “Uomini e Donne”

Nel maggio 2017, Rosa Perrotta sceglieva Pietro Tartaglione sotto una cascata di petali rossi, ponendo fine a quello che era stato il suo straordinario percorso a “Uomini e Donne”.

Fino all’ultimo, l’influencer sembrava indecisa tra il bell’avvocato partenopeo e il suo rivale Alex Adinolfi. L’amore per Pietro, tuttavia, si rivelò più forte di qualunque altro tipo di sentimento mai provato nei confronti della sua “non scelta”. A distanza di cinque anni, non a caso, Tartaglione è divenuto il papà dei figli di Rosa.

Di recente, sotto l’ultimo post che l’ex tronista ha reso pubblico tramite Instagram, i followers non hanno mancato di far accenno proprio a Domenico Ethan e Mario Achille. Di fronte ad una Rosa così “scatenata”, i commenti non si sono fatti attendere a lungo.

Rosa Perrotta, il commento assurdo sotto la FOTO: c’entrano i suoi figli

“Sei uno spettacolo… da dove ti sono usciti questi figli?” chiede estasiata una fan davanti all’ultima, sensazionale compilation di Rosa Perrotta. L’ex tronista, che nelle foto esibisce uno stacco di coscia davvero mozzafiato, non ha avuto timore di mostrarsi ai followers in tutto il suo splendore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐑𝐎𝐒𝐀 𝐏𝐄𝐑𝐑𝐎𝐓𝐓𝐀 (@rosaperrotta__)

Gli apprezzamenti rivolti all’ex tronista, ovviamente, sono stati a dir poco incontenibili. Di fronte alla sensualità clamorosa di Rosa, i fan hanno avuto ben poco da aggiungere.

Domenico Ethan e Mario Achille, bellissimi proprio come i loro genitori, ricevono quotidianamente i complimenti dei fan. Mamma Rosa, che sta dedicando loro tutte le proprie energie, non potrebbe essere più gratificata di così.

ALESSANDRA MATTEUZZI, NUOVI PARTICOLARI SULLA MORTE DELLA DONNA. IL SERVIZIO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE