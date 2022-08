Giorgia al mare si mostra come mamma l’ha fatta, lo spettacolo è davvero piacevole ed anche una sua collega apprezza molto.

La cantante Giorgia sfoggia le sue grazie al mare, i fan apprezzano ma soprattutto la collega-amica di sempre che commenta: “Me gusta!”.

Vita e successi di Giorgia, una carriera piena di soddisfazioni

Giorgia nasce a Roma nel 1971, fin da piccola ha coltivato la passione per la musica essendo figlia d’arte, i genitori Elsa Giordano ed il cantante e musicista Giulio Todrani le hanno trasmesso l’amore per il canto. La formazione di Giorgia comincia quando aveva 16 anni, è il tenore lirico Luigi Rumbo ad individuare tutte le potenzialità canore di Giorgia. Di pari passo alla passione per la musica, la cantante ha continuato a studiare e si è diplomata in lingue con il massimo dei voti.

Trampolino di lancio per Giorgia fu Sanremo Giovani, era il 1993 e si presentò con un brano scritto da lei, Marco Rinalduzzi e Massimo Calabrese, “Nasceremo”, classificandosi prima ed ottenendo in questo modo l’accesso al Festival di Sanremo dell’anno successivo nella sezione nuove proposte. Due anni dopo, nel 1996 Giorgia conosce il vero successo e scala le classifiche nazionali, vince il Festival di Sanremo con il brano “Come saprei”.

Cosa mostra in spiaggia Giorgia? Questa non ce l’aspettavamo

Giorgia è uno spirito libero che ama vivere la vita anche nelle piccole cose, una foto postata in spiaggia la ritrae rilassata e soddisfatta al sole con il compagno cantautore Emanuel Lo.

In due su un lettino si godono il sole e le ultime calde giornate di agosto, la foto ha guadagnato un bel po’ di cuoricini tra questi spicca quello di Laura Pausini, amica e collega che approva con un infuocato commento: “Me gusta!”.

Eh va beh…ma allora la fate apposta! Daje

I fan non contengono l’euforia e si lasciano andare con approvazioni diverse, tutti sostengono Giorgia, la loro artista preferita, il loro punto fermo nel mondo della musica, la loro amica virtuale di sempre.

