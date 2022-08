Flora Canto non resiste alla tentazione e lo mostra a tutti, un lato b così particolare lascia i fan senza parole.

La showgirl lo fa senza pensarci su due volte, si vuole divertire su Instagram e posta un prima ed un dopo del suo fondoschiena e che fondoschiena! I fan non riescono a pensare ad altro ed è un vero delirio sul web.

Conduttrice, presentatrice ed attrice, chi è Flora Canto

Per chi non lo sapesse, Flora Canto è un ex tronista di Uomini e Donne, programma in onda su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nel 2019 è stata la protagonista indiscussa del programma in onda su Rai 1 e condotto da Carlo Conti, Tale e quale show. E’ sposata con Enrico Brignano, i due si sono scambiati gli anelli ad agosto di quest’anno, alle spalle hanno un rapporto saldo e duraturo benedetto dall’arrivo di due figli.

Flora ha una dote innata, quella di saper far ridere le persone, è molto autoironica e sui social da sempre il meglio di se. Con l’ultima genialata si è portata a casa milioni di cuoricini, il suo lato b in bella mostra è uno spettacolo.

Flora non ha resistito e l ‘ha fatto vedere a tutti: che spettacolo

La bella e divertente Flora non riesce a star ferma, anche oggi ha dato il meglio di se con uno scatto che è tutto un dire. Ha mostrato il suo fondoschiena in un modo davvero particolare, i fan sono impazziti alla vista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flora Canto (@floracanto)

“Quando vedo le influencer e non solo.. con questi meravigliosi fondoschiena… e i vitini piccoli piccoli penso ”che brave!!! Bevono tanta acqua e fanno tanto sport”! Poi però mi ricordo che c è FaceApp è tutto diventa più facile!( per me e per loro)”, commenta allegramente su Instagram.

Amoreeeee ma tu sei così!

Risponde la sua testimone di nozze nonché grande amica e collega, Tosca D’Aquino, strappando un altro sorriso al popolo di Instagram. Una vera provocazione che Flora ha voluto lanciare a tutte le sue colleghe che usano app e stratagemmi per essere più formose, avrà suscitato qualche reazione? Staremo a vedere.

ALESSANDRA MATTEUZZI, NUOVI PARTICOLARI SULLA MORTE DELLA DONNA. IL SERVIZIO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE