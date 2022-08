Justine Mattera ha tolto il fiato ai fan, mostrandosi divina. Il costume non contiene le curve: visione esplosiva, Instagram si blocca.

Temperatura del web in rialzo a seguito dell’ultimo post condiviso su Instagram da Justine Mattera. Showgirl, modella, attrice e conduttrice, la sua bellezza non smette mai di far sognare i fan: nonostante i 50 anni, il tempo sembra per lei essersi fermato, tanto il suo fascino è intramontabile.

Questa volta a far sognare una serie di scatti da urlo in cui si mostra in costume. Un costume molto stretto che contiene a stento le curve prorompenti, tanto che i fan sono accorsi subito a mettere il loro like e spendere complimenti.

Justine Mattera in costume fa sognare: fan nel delirio

Tra la posa e la mise, la Mattera ha lasciato di stucco i fan con il suo ultimo post Instagram con cui ha scoperto il suo fisico divino.

Oltre alla genetica, la sua forma smagliante è frutto del suo percorso nello sport: la conduttrice negli ultimi anni si è specializzata in triathlon, disciplina che unisce nuoto, corsa e bicicletta.

Spesso sul social condivide momenti dalle gare che oltre a soddisfazioni personali, le permettono di tenersi in costante allenamento.

Justine Mattera divina: curve ipnotiche e fascino a non finire

Anche questa volta Justine ha lasciato senza fiato. Considerata da sempre sosia di Marlyn Monroe, anno dopo anno ha conquistato tutti con il suo fascino e il suo carisma, costruendo una carriera dai grandi successi.

Negli ultimi anni si è affermata nel mondo del web, in particolare su Instagram dove racconta la sua vita scandita tra shooting, set e sport.

Che spettacolo

È solo uno dei tanti commenti di apprezzamento che si legge sotto all’ultimo post di Justine Mattera. Post che ha conquistato tutti: le curve della showgirl hanno fatto il boom di like e complimenti come la posa che la vede immersa in piscina, tanto che il contenuto è stato un successo immediato.

