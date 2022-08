“Lui…” Carlotta Mantovan si commuove davanti al particolare del loro amore: con Frizzi era così

Carlotta Mantovan torna indietro nel tempo per soffermarsi su un particolare della sua vita con Fabrizio Frizzi: “lui…” e le tappe del loro amore.

La nata sotto il segno del Capricorno non ha mai dimenticato il colpo di fulmine che ha trasformato il suo primo incontro con l’amato showman Fabrizio Frizzi, prematuramente scomparso nel 2018, nel suo più grande amore. La bellissima Carlotta Mantovan si presentò, nel 2001, alla soglia dei suoi vent’anni al concorso di “Miss Italia”, guidato all’epoca dal conduttore romano.

Carlotta Mantovan si commuove, il particolare del suo amore con Fabrizio Frizzi

Per entrambi fu amore a prima vista e la commozione adesso – anche a distanza di tempo – è impossibile da nascondere per l’ex modella. “Ci siamo conosciuti più da vicino“, ha poi ricordato la protagonista della trasmissione Rai di “Tutta Salute” per due annualità consecutive. Il loro fu un “lungo fidanzamento“, costellato da molti progetti all’unisono e scandito in ben dodici anni prima di sorvolare ufficialmente a nozze nel 2014.

A suggellare indissolubilmente i loro sentimenti – mai gravati dalla differenza d’età per loro impercettibile – e riempiendo il loro animo ancor più di gioia, fu quel che avvenne un anno prima. Ossia la nascita della piccola Stella. All’epoca la giornalista continuava in parallelo anche la sua longeva esperienza televisiva su “Sky TG24”, arrestatasi bruscamente lo stesso anno in cui avvenne la scomparsa del conduttore.

Carlotta Mantovan, Frizzi e Stella: un rifugio d’amore senza tempo

“Non abbiamo avuto il tempo“, ha rassicurato la giornalista riguardo al ritardo sul loro matrimonio, festeggiato all’epoca senza alcuna fretta. Dopo che l’insostituibile protagonista della realtà televisiva italiana – sin dagli anni ’80 – venne a mancare, Carlotta decise di allontanarsi gradualmente dai palinsesti, dedicando il suo tempo in alcune attività che sembrano risvegliare, di volta in volta, la solare presenza di Fabrizio nella sua vita.

A tal proposito – nel corso delle ultime settimane di questa stagione estiva 2022 – la conduttrice ha pubblicato un amorevole scatto in cui appare ritratta, in preda all’emozione, al fianco del suo tesoro più grande. Entrambe condividono, come si può scorgere dalle immagini condivise su Instagram, la passione per l’equitazione.

“LUI ERA COME SAPETE TUTTI”

“Un vero gentleman“, spiega Carlotta in una recente intervista, senza nascondere la sua commozione di fronte a una lettera – scritta dal conduttore romano – da dedicare al futuro della loro figlia.

Tutti conoscevano con l’uomo con cui la giornalista ha trascorso ben sedici anni della sua esistenza. Sembra difficile ora, se non impossibile, “aggiungere altro“, sottolinea pubblicamente per tal ragione la conduttrice con un emozionante luccichio nello sguardo.

ILARY BLASI ACCOLTA COSÌ ALLO STADIO… MA NON SONO ROMANISTI – IL VIDEO