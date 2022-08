Si parla del grande passo nella quotidianità di Giulia Stabile, l’emozione dei fan dopo lo scatto di queste ore diventa palpabile.

La vincitrice della ventesima edizione di “Amici – di Maria De Filippi”, Giulia Stabile, ha reso partecipe i suoi fan di alcuni momenti emozionanti riguardanti questi ultimi giorni di fine estate. La grande sorpresa pare abbia colto tutti impreparati.

Giulia Stabile e Sangiovanni: grande emozione per i fan

Si sono incontrati nel corso di un’esperienza che ha forgiato i loro rispettivi talenti, la ballerina italo-catalana e il giovanissimo cantautore vicentino, Sangiovanni. Innamoratissimi sin dagli inizi della loro storia d’amore – dall’epoca di “io rido, tu ridi” a suon di baci – ora pare che i due si trovino insieme a trascorrere le vacanze in compagnia di amici.

Degli ultimi scatti inediti, apparsi nella dashboard di Instagram in queste ore, hanno immortalato la coppia in due occasioni mondane, prima di lasciare spazio ad una promessa d’amore eterno.

Giulia Stabile, la sorpresa a poche ore dalla FOTO “indimenticabile”

Dopo una breve sosta in balia delle onde, in cui i due sarebbero apparsi felici e spensierati in ottima compagnia, un’ultima immagine ha testimoniato la loro presenza al Jova Beach Party 2022.

Ancor prima che la notizia del grande passo facesse la sua comparsa in rete, la ballerina ha scelto di sfoggiare un bellissimo abito bianco. Mentre Sangio, rapito dall’emozione per il concerto del collega Jovanotti, avrebbe optato per una camicia a texture floreale. Reputata dai fan come in perfetto coordinamento con l’occasione.

“FELICE ANNIVERSARIO AMOR MIO”

Due giorni fa, i genitori di Giulia – invece, hanno festeggiato il loro ventunesimo anniversario di matrimonio e il papà – Carlo – ha voluto condividere sul suo profilo Instagram un’emozionante instantanea che risale al giorno delle loro nozze.

Lo scatto della coppia, immortalata questa volta alle spalle della Sagrada Familia – in quel di Barcellona – è presto divenuta virale in rete. I fan della ballerina hanno così assistito alla sua emozione di fronte a quel ricordo, sperando un futuro non troppo dissimile a quest’ultimo anche per lei e il suo amato Sangio.

