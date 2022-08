Federica Pellegrini sposa e quel particolare che nessuno ha notato.. “era sul tavolino..” pazzesco – VIDEO

Federica Pellegrini ha pronunciato finalmente il fatidico “sì. Durante la cerimonia al ristorante, si nota un particolare davvero sorprendente.

L’ex campionessa di nuoto, Federica Pellegrini ha festeggiato il giorno più bello della sua vita, pronunciando il fatidico “sì” rivolto all’amatissimo, Matteo Giunta.

La coppia si è sposata nella splendida cornice lagunare di Venezia. Non potevano chiedere di meglio fan e cittadini del capoluogo veneto, che si sono fermati per ben 2 giorni consecutivi, rimandando i loro impegni.

Tra canti e balli folkloristici, Federica e Matteo hanno sfilato tra gli invitati, mano nella mano e con l’anello degli sposi al dito. Fotografi e videomaker del luogo hanno immortalato ogni istante di un evento che quasi nessuno tra i presenti dimenticherà facilmente.

Tra una portata di cibo e l’altra, gli invitati al matrimonio della Pellegrini hanno distolto l’attenzione dai tavoli, ivi erano seduti. Ed è proprio in quel momento che dalle telecamere scorge un particolare, presente su uno dei tavoli del locale

Federica Pellegrini, il particolare inaspettato che sporge dal tavolo: nessuno se lo aspettava

Il matrimonio tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta si è consumato in una cornice di lusso e divertimento, tra una folla festante di invitati.

Dopo la celebrazione rituale in chiesa, Federica e Matteo hanno raggiunto diverse mete lagunari per scattare foto e immortalare i migliori momenti del giorno più bello della loro vita.

Fotografi, giornalisti e cameramen non si sono persi quasi nulla dell’evento e hanno cercato in ogni attimo della giornata di riprendere qualsiasi movimento della coppia, tra un tavolo e un altro.

Proprio durante uno degli spostamenti più iconici e significativi della giornata, probabilmente al taglio della torta nunziale

“…da uno dei tavoli del locale si nota un particolare sporgente che non è passato affatto inosservato…”,

Il tutto viene immortalato durante una delle tante riprese video tra le “Storie Instagram“, fatte con il cellulare della campionessa e successivamente pubblicata.

Si tratta di un vaso affascinante, ornato di petali rosa, alternato ad un motivo di foglie finte, sempreverdi. Un vero e proprio tocco di qualità che ha reso la cornice estetica della cerimonia, ancor più elegante e magica.

Per le coppie future, questo non banale particolare potrebbe rappresentare un input per rendere affascinante e con quel tocco di classe in più, l’atmosfera del giorno più bello della propria vita.