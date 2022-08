Ilary si presenta senza nulla addosso: “lasciatela un po’ stare…non lo vedete come soffre per la separazione da Totti?” piovono critiche FOTO

Ilary Blasi ha mandato in tilt Instagram con una scatto da togliere il fiato: indosso solo gli slip, la visione è afrodisiaca. Tra i complimenti non manca tuttavia una pioggia di critiche.

Chiusa una porta si apre un portone. E così Ilary Blasi – dopo l’addio a Totti con cui è stata insieme da 20 anni – si sta ricostruendo una nuovo vita.

Dopo le vacanze trascorse tra mete esotiche, montagna e Croazia, ha lasciato di stucco con un nuovo scatto mozzafiato condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram.

2,1 milioni di follower da quando ha annunciato il divorzio con l’ex calciatore – con un comunicato stampa congiunto diffuso lo scorso 11 luglio – la conduttrice è più presente sui social.

Tra post e storie ha documentato le sue vacanze, mostrandosi in tutta la sua bellezza. In splendida forma, ha sfoggiato un fisico statuario e la sua fluente chioma bionda.

Ilary Blasi, indosso solo gli slip: fan nel delirio

Questa volta la Blasi si è superata condividendo uno scatto incredibile sulla sua sua pagina Instagram.

Si tratta di una foto in bianco e nero in cui è sdraiata a terra e ha indosso solo un paio di slip neri.

Addominali in vista, la visione ha fatto sognare i fan accorsi subito a mettere like e spendere parole di complimenti per la conduttrice. Tra i tanti commenti positivi tuttavia non mancano critiche nei suoi confronti.

Ilary Blasi: fisico da dea, Instagram si blocca, ma non mancano le critiche

Se molti hanno apprezzato l’ultimo scatto della Blasi, c’è chi invece punta il dito contro la conduttrice.

Nei commenti al post si leggono pareri contrastanti: chi la considera divina, chi crede che stiamo recitando una parte, ma in realtà soffra molto visto il drammatico addio con Totti. Per alcuni lo scatto mozzafiato sarebbe solo una ripicca nei confronti dell’ex.

Lasciatela un po’ stare sta donna…non lo vedete come soffre per la separazione da totti? soffre troppo, soffre tanto…però mi raccomando, continuate a mettere cuoricini fiammelle e commenti da morti di f. quali siete

È uno dei tanti commenti al post che ha creato molto dibattito, facendo discutere i follower della conduttrice: c’è perfino chi nota un suo dimagrimento.

Ma i suoi fan più affezionati non possono non notare la sua bellezza divina, costante anche in questo periodo buoi.

