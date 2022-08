“Respira questa libertà” Miriam Leone , mix di emozioni e una bellezza senza fine – VIDEO

Miriam Leone sta vivendo un’estate fantastica, il video postato su Instagram mostra tutta la sua libertà, fan impazziti per le suggestive riprese.

Selvaggia, spirituale, divertente, sorridente, Miriam si è goduta l’estate fino all’ultimo giorno, in un video tutta la libertà che ha vissuto in questo periodo dell’anno così amato.

Chi è l’ex Miss Italia, esordi nel mondo dello spettacolo

Nata a Catana nel 1985, Miriam Leone è entrata a far parte del mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione al programma di bellezza Miss Italia, conquistando la tanto ambita corona. Questo è stato sicuramente il trampolino di lancio dal momento che in brevissimo tempo, Miriam, è diventato un personaggio molto ambito sia per quanto riguarda le trasmissioni come presentatrice che come attrice in diverse fiction e film di successo.

Per quanto riguarda la vita privata di Miriam non si hanno moltissime informazioni, è sposata con Paolo Carullo, molto riservato tanto da non avere un profilo social. Le nozze furono celebrate al Santuario di Santa Maria la Nova, a Scicli, all’evento parteciparono tantissimi volti noti dello spettacolo ed è stato di gran classe. Insieme sono molto affiatati, questo è possibile constatarlo grazie ad alcuni spoiler che l’ex Miss Italia posta sul suo profilo Instagram seguito da 1.6 milioni di follower.

Miriam Leone, mai vista così libera in barca

La bellissima Miriam si gode gli ultimi giorni di vacanza in totale relax, quest’anno sarà pieno di impegni ed un giretto in barca è proprio quello che ci vuole per rilassare la mente e godersi una bella giornata.

Nel mini reel di Miriam vediamo un riassunto di quella che è stata la sua estate, piena di divertimento e di bellezze naturali da visitare. Un tuffo dove l’acqua è più blu, un po’ di yoga sulla scogliera, le serate con gli amici, tutto è stato perfetto.

Bella tu, bello il panorama, bella la canzone

Molti fan hanno notato la colonna sonora scelta dall’ex Miss Italia come sottofondo del suo video, Caribbean Blue di Enia, una musica dolce perfetta per sottolineare le bellezze del creato.

