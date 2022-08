La giovane influencer sul noto social ha postato un brano inedito in cui racconta ai fan chi sarebbe se non facesse Ramazzotti di cognome. Il brano è uno sfogo pubblico…

Classe 1996 e migliaia di follower sia su Instagram che TikTok che ogni giorno seguono le avventure lavorative e sentimentali di Aurora Ramazzotti.

Forse più di ogni altra influencer sul web la figlia di Michelle e Eros è in grado di catturare l’opinione pubblica ogni volta che apre bocca e porta alla ribalta tematiche scottanti di attualità e cronaca.

Lo ha fatto riguardo l’accettazione di sé ed il body positivity ma anche sull’importanza delle cure psicologiche giovanili spesso taciute e mal viste dalla società.

Nonostante il grande impegno pubblico e il suo incredibile senso dell’humor che ha dimostrato in questi anni anche alla guida di programmi di spicco come “Le Iene”, Aurora ciclicamente viene etichettata sempre e solo “come la figlia di..”. Lei però stavolta ha tirato fuori le unghie.

Aurora Ramazzotti alza la voce, il brano è virale

Sta dimostrando a tutti che è davvero in grado di badare a se stessa e di avere tutte le carte in regola per emergere nel mondo dello spettacolo. Eppure è sempre più spesso etichettata come figlia di due pesi massimi dello showbiz nazionale che le hanno spianato la strada del successo televisivo e mediatico.

Stanca di doversi sempre giustificare ha deciso di pubblicare un video-denuncia su TikTok che in poche ore ha ottenuto oltre 196mila like e migliaia di condivisioni.

Ha già mostrato più volte che è anche una bravissima cantante, aspetto che è emerso nel brano rap pubblicato in cui spiega a gran voce che cosa sarebbe “Se non facessi Ramazzotti di cognome”.

Aurora risponde a tutti quelli che l’accusano di essere solo la “figlia di…”

“Se non facessi Ramazzotti di cognome potrei essere un numero infinito di persone, talmente incalcolabile da non poterlo dire…Magari sarei un prete, un filo d’erba, un sasso”.

Comincia così il brano che per molti sarà un successo incredibile anche in radio. Aurora è stanca delle continue lamentele che le vengono poste da follower, amici e parenti spiegando che la situazione sta diventando frustrante:

Chi mi conosce, mi segue, mi apprezza sa quanto mi dia fastidio quando mi si dice: se non ti chiamassi Ramazzotti di cognome non ti ca**Ebbe nessuno.

La giovane ha raccontato sui social che aveva pensato di scrivere una lettera in cui raccontava il suo stato d’animo ma che poi rileggendola si “era fatta pena da sola”. Quindi ha dirottato sul brano, più orecchiabile e meno melodrammatico.

“Se non facessi Ramazzotti di cognome vorrei vivere in un Paese molto meno giudicone”, termina il video. Verrà stavolta presa sul serio?

