Michelle Hunziker confessa: “Ho due figli maschi”. Il segreto rivelato dopo anni, ecco chi è il padre…assurdo – FOTO

Michelle Hunziker lascia parenti ed amici a bocca aperta, ha due figli segreti e nessuno lo sapeva. Che reazione avranno avuto?

Una notizia che ha scombussolato l’opinione pubblica, una foto che ha lasciato gran parte di persone senza parole, un padre inaspettato reso noto tramite Instagram. Michelle Hunziker ha confessato tutto e non se ne pente.

Tutto questo è assurdo, com’è possibile una cosa simile?

La conduttrice ha alle spalle due storie importanti naufragate, il primo matrimonio con Eros Ramazzotti nel quale è nata la figlia Aurora ha fatto sognare milioni di fan. Eros era innamoratissimo delle bella Michelle, le ha dedicato canzoni che parlano d’amore, di passione, di coraggio, purtroppo è tutto finito, la conditrice ha scelto una setta satanica alla sua famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Il secondo matrimonio con Tomaso Trussardi dove nel quale sono nate Sole e Celeste, sembravano la coppia perfetta ed invece nemmeno in questo caso Michelle ha trovato pace per il suo cuore, i due si sono separati generando non pochi interrogativi. Ma non finisce qui per Michelle, compare nella sua vita (subito dopo Trussardi) il chirurgo Giovanni Angelini, i due hanno trascorso una favolosa estate insieme ma ora una notizia potrebbe mettere in discussione tutto e tutti.

Michelle Hunziker non ha potuto più nasconderlo, il mondo deve sapere

La conduttrice ha voluto spoilerare una verità che ha tenuto nascosta da anni, ha due figli maschi e solo ora è stata resa nota l’identità del padre, i fan commentano all’impazzata: “Ma com’è possibile?”, “Perché non l’hai mai detto prima?”

A ridosso della presunta gravidanza ecco che la conduttrice lascia tutti a bocca aperta spoilerando la verità al mondo intero mediante Instagram: “I miei figli segreti, chi sarà il padre?”.

Niente paura, Michelle sta scherzando come suo solito

I bambini fotografati con la conduttrice, i due maschietti, sono i figli di una coppia di amici. Michelle ha voluto cavalcare l’onda del gossip prendendo la vita con ironia ed estrema felicità così com’è suo solito fare. In molti però ci sono cascati ma nel frattempo i fan sono ancora in attesa di un/a piccolo/a lui/lei frutto dell’amore sbocciato con il chirurgo Giovanni Angiolini.

