Al Bano Carrisi, guadagni stratosferici: a ogni apparizione cachet da capogiro

Al Bano Carrisi è tra i cantanti più amati in assoluto sulla scena italiana. Ecco il cachet da capogiro richiesto dall’artista di Cellino San Marco a esibizione.

79 anni, timbro unico, milioni di dischi venduti. Al Bano Carrisi ha scritto la storia della musica italiana, tanto che ancora oggi è uno dei cantanti più amati.

Dalle sue hit, alle sue esibizioni ha raggiunto incredibili traguardi. Oltre al suo percorso professionale a catalizzare i riflettori la sua storia con Romina Power– spalla nel lavoro e nella vita – con cui ha dato alla luce tre figli, per poi dirsi addio dopo 25 anni.

Nel dolore, i fan non hanno mai dimenticato la coppia, sperando in un ritorno di fiamma. Ma Carrisi ha ritrovato la serenità al fianco di Loredana Lecciso dalla quale ha avuto altri due figli: insieme da 20 anni, i due non si sono mai sposati, ma sono uniti da un legame fortissimo.

Con Romina l’artista è rimasto in ottimi rapporti, tanto che i due continua a esibirsi insieme. In ogni caso è emerso da alcune indiscrezioni quanto il cantante chieda per una sua apparizione.

Al Bano Carrisi: cachet da capogiro

Il patrimonio di Al Bano accumulato negli anni è immenso. Il cantante di Cellino San Marco, infatti, ha venduto milioni di dischi e staccato tantissimi biglietti dei suoi concerti.

Nel tempo Carrisi ha investito in proprietà e terreni, dando vita anche a una sua azienda vinicola.

Il classe 1943 non ha messo tuttavia la musica nel cassetto e anzi, nonostante l’avanzare dell’età, continua a esibirsi chiedendo cifre galattiche.

Al Bano Carrisi, quanto chiede per esibirsi

Secondo quanto diffuso da voci, Al Bano chiederebbe cifre astronomiche per esibirsi.

In particolare il cantante per la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2020 – al fianco di Romina Power – avrebbe incassato più di 50 mila euro.

Oltre a queste cifre importanti, ogni mese non manca l’assegno pensionistico visto che ormai ha versato i contribuito per tantissimo tempo, ancora prima di diventare famoso. In passato ha fatto il contadino in Puglia per poi diventare una star della musica.

