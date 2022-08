La regione ha pubblicato un bando per la ricerca di 249 persone, tutti (o quasi) possono partecipare. Basta poco…

Trovare un posto fisso è sempre più difficile e moltissimi giovani usciti da scuola faticano ad avere una possibilità di rivalsa dopo gli studi che permetta loro di dimostrare quanto valgono.

L’attuale crisi economica però sta mettendo in seria difficoltà anche i meno giovani, quelli che magari il posto fisso ce l’avevano e l’hanno perso a causa dei Covid oppure dei tagli aziendali imposti dalla direzione centrale.

Se state quindi cercando lavoro e volete mettervi alla prova, la regione Lazio ha pubblicato lo scorso 16 agosto un bando interessantissimo che potrebbe fare al caso vostro!

Se sogni il posto fisso HAI VINTO! Ecco cosa serve

C’è tempo fino al 30 settembre per partecipare. In palio 249 posti come assistenti di mercato e servizi per il lavoro che la regione vuole inserire gradualmente ma fin da subito nei vari Centri per l’Impiego sparsi sul territorio.

La prima cosa da fare è collegarsi al sito www.inpa.gov.it dove allegare la documentazione richiesta per la candidatura utilizzando lo SPID, ovvero la Carta elettronica di identità nazionale. Chi può partecipare a questo bando? Servono requisiti particolari? Vediamoli subito.

Hai il diploma di maturità? Basta questo per candidarsi e lavorare nel Lazio

Non ci sono limiti di sesso o età (basta però essere maggiorenni) e serve avere un diploma di maturità in mano. Tra le altre cosa però occorre avere la cittadinanza italiana o di uno degli altri Paesi dell’Unione Europea, essere esenti da condanne penali, non essere mai stato destituito o licenziato da una carica presso la pubblica amministrazione, aver assolto gli obblighi militari per i nati prima del 1987.

Mandata la candidatura online si passerà poi alle due prove previste dal concorso.

La prima sarà scritta con 40 quesiti a risposta multipla, principalmente incentrati nell’ambito amministrativo di competenza della mansione e relative il corretto uso della lingua italiana.

La seconda invece sarà orale, eseguita in videoconferenza per testare le competenze soggettive di lingua straniera (inglese) e relative la normativa amministrativa sulla privacy e la tutela dei dati personali.

ALESSANDRA MATTEUZZI, NUOVI PARTICOLARI SULLA MORTE DELLA DONNA. IL SERVIZIO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE