“Non si può più dire nulla” conduttrice linciata in diretta: è accaduto pochi minuti fa

“Estate in diretta”, la conduttrice Roberta Capua viene linciata dai suoi ospiti: le dichiarazioni hanno pietrificato i telespettatori

Il passaggio dal primo al secondo blocco di “Estate in diretta” è il momento che i telespettatori di Rai 1 attendono con maggior ansia. I conduttori Roberta Capua e Gianluca Semprini, nell’ultima parte di ogni appuntamento, non mancano di affrontare i chiacchiericci che concernono la cronaca rosa.

Quest’oggi, martedì 30 agosto, è stata la volta della presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti. La giovane, stando alle indiscrezioni, avrebbe annunciato di essere in dolce attesa nel nuovo numero di Chi.

Successivamente, l’attenzione della schiera di opinionisti si è spostata sull’esibizione dei Maneskin agli “Mtv Video Music Awards”, cerimonia che ha visto la premiazione della rock band per il miglior “video alternativo”.

Proprio durante lo spazio dedicato ai quattro celebri artisti, la conduttrice si è lasciata sfuggire un’osservazione che non è passata inosservata al pubblico in studio. Nel giro di pochi minuti, tutti hanno cercato di zittire la padrona di casa. Scopriamo insieme il perché di una simile reazione.

Maneskin premiati agli Mtv Video Music Awards: la reazione degli ospiti di “Estate in diretta”

Grazie al video ufficiale di “I wanna be your slave“, la rock band vincitrice di Sanremo e degli Eurovision 2021 si è guadagnata un ulteriore, ambito riconoscimento: la vittoria della categoria “miglior video alternativo”.

Un traguardo davvero importante per il gruppo musicale, che i conduttori di “Estate in diretta” non potevano far a meno di commentare assieme ai loro ospiti. Sorprendentemente, tuttavia, non tutti si sono mostrati benevoli nei confronti dei Maneskin.

“Non hanno inventato nulla di nuovo, sono trasgressivi ma prendono ispirazione dal passato” hanno commentato alcuni opinionisti del talk di Rai 1, le cui critiche al veleno non hanno mancato di indispettire Roberta Capua.

“Beh, nessuno inventa qualcosa da zero. Dovremmo essere fieri di loro” ha replicato la padrona di casa, che per tutta la durata del dibattito si è mostrata dalla parte dei Maneskin. Proprio la Capua, tuttavia, si è lasciata scappare un’esternazione davvero clamorosa a proposito della band, che i suoi ospiti in studio non hanno mancato di sottolineare a gran voce.

“Non si può più dire nulla”: Roberta Capua linciata in diretta per la frase sui Maneskin

Qualunque sia il comportamento assunto dai Maneskin, le polemiche non mancano di seguire a ruota l’amatissima rock band italiana. A fare scalpore, nelle ultime ore, è stato proprio il look con cui Damiano David e Victoria De Angelis si sono presentati sul palco degli “Mtv Video Music Awards”.

Un look a dir poco stravagante, che Roberta Capua ha pensato bene di descrivere con le seguenti parole:

“Damiano aveva il sedexxno di fuori, a Victoria invece è caduta la spallina e si è visto un capexxolo in diretta”.

Parole di fronte alle quali gli opinionisti hanno immediatamente sollevato un polverone: “Roberta, non si dice!“, “ma cosa stai dicendo?“.

La conduttrice, tuttavia, è parsa non dare minimamente peso ai termini utilizzati: “siete impazziti voi, ormai non si può più dire nulla!“. Un siparietto di cui, senza ombra di dubbio, sentiremo molto parlare nei prossimi giorni.

MTV VIDEO MUSIC AWARDS: VINCONO I MANESKIN. QUESTA E LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA VIDEO