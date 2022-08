Fedez, dopo il tumore la notizia inaspettata: “devo fare dei controlli”. Sconvolgente

Fedez, le recenti dichiarazioni del cantante hanno gettato i fan nel panico: l’incubo del tumore è tornato a tormentare il marito della Ferragni

Nonostante siano passati pochissimi mesi, la routine di Fedez – nome d’arte di Federico Leonardo Lucia – sembra essere ricominciata a pieno regime dopo la batosta del tumore.

Il marito di Chiara Ferragni, operatosi d’urgenza presso l’ospedale San Raffaele di Milano per un cancro neuroendocrino al pancreas, ha ripreso in mano la propria quotidianità con la grinta e l’entusiasmo che lo hanno sempre contraddistinto.

Ciò nonostante, il timore che l’incubo della malattia possa ripresentarsi è ancora vivo nel cuore di Fedez. Proprio di recente, il rapper da 14 milioni di fan ha annunciato al pubblico di dover fare degli accertamenti.

Fedez, cinque mesi fa l’operazione che gli ha salvato la vita: ecco come andò

Grazie a dei controlli di routine, Fedez era riuscito a scovare un nemico che, qualora non fosse stato preso in tempo, avrebbe sicuramente causato enormi problematiche al cantante più amato d’Italia.

Fortunatamente, l’équipe del San Raffaele di Milano era riuscita ad asportare il cancro al pancreas attraverso un intervento della durata di sei ore. Fedez, immensamente grato ai suoi “salvatori”, non mancò di ringraziarli per settimane attraverso le proprie pagine social.

Ma quale sarebbe, attualmente, lo stato di salute del marito di Chiara Ferragni? Il cantante stesso non ha potuto evitare di farvi accenno durante una delle sue ultime interviste. I followers, nell’apprendere la verità, sono letteralmente rimasti di sasso.

Le condizioni del rapper dopo il tumore: “devo fare dei controlli”

Nonostante il lavoro e gli impegni televisivi abbiano ripreso a pieno regime, Fedez non potrà mai dimenticare le terribili settimane in cui, in uno stato di profonda sofferenza, si è trovato a convivere con un tumore al pancreas.

Rispetto al suo stato di salute odierno, il cantante ha rivelato quanto segue attraverso una recente intervista:

“Sto bene e spero di star bene a lungo. A settembre ho delle visite di controllo ma sta andando tutto per il meglio”.

Per il marito di Chiara Ferragni, fortunatamente, il peggio sembra ormai passato. Fedez, pronto a tornare tra le file di “X-Factor”, non è mai apparso più entusiasta di così.

