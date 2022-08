Pellegrini-Magnini, finalmente esce fuori la verità sull’addio: “mi ha lasciato, ho sofferto molto”

Si torna a parlare della rottura tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini. I motivi della loro separazione sono stati svelati e lui ha parlato: “l’ho aspettata un anno ma adesso ho voltato pagina”

Una storia d’amore durata dal 2011 al 2017, quella tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini, che ha lasciato stupiti tantissimi di noi.

I motivi della rottura e la fine di una importantissima storia d’amore

A quanto pare la nuotatrice non era più certa del sentimento che li legava e nonostante il suo ex l’abbia aspettata per un intero anno, le loro vite sono poi andate avanti, prendendo strade diverse. Era stata proprio lei a lasciate lui.

“L’ho aspettata un anno ma adesso ho voltato pagina” aveva detto Magnini durante un’intervista a Verissimo. Dopo sei anni d’amore vissuti insieme, infatti, lo sportivo ha cercato in tutti i modi di poter dare una seconda possibilità alla loro relazione, senza però avere successo. Recentemente, Filippo non è stato visto al matrimonio della sua ex, tanto che in molti hanno ipotizzato che i rapporti tra loro potrebbero essere ancora tesi.

La pellegrini si è unita a Matteo Giunta e proprio in occasione delle nozze ha dichiarato “Non sono molto agitata: è più facile prepararsi per le nozze che per una gara importante, sono abituata ad altre pressioni”.

Ecco il vero motivo della loro separazione

Quali saranno stati i motivi reali della rottura con Filippo Magnini? La fine di un sentimento durato anni o obiettivi diversi, che li hanno portati a perdersi? In passato lui aveva dichiarato:

“È stata una bellissima storia, durata tanto, in anni importanti. Federica ha un bel carattere tosto, io nella coppia so anche smussare i miei angoli. Forse vivere sempre insieme in vasca e fuori, essere molto mediatici, non ha aiutato. Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho girato pagina, è finita”

La fine di questa ben nota coppia è stata causata, quindi, da punti di vista diversi sul futuro. Lei ancora troppo concentrata sulla carriera per poter stare con lui, che invece voleva fare un passo in avanti nella sua vita privata e quindi pronto a creare una famiglia.