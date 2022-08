Sanremo 2023, Amadeus non li vuole all’Ariston: rivelazione incredibile

Sanremo 2023 è sempre più vicino e Amadeus sta lavorando affinché tutto sia perfetto, sta scegliendo i concorrenti ma secondo le prime voci avrebbe già scartato un gruppo molto seguito dal pubblico italiano.

Amadeus è stato confermato come conduttore e direttore artistico di Sanremo 2023 e 2024. Per la prossima edizione sono previste tante novità e sorprese per il pubblico che non vede l’ora di scoprire cosa c’è in serbo.

Intanto, dopo aver spoilerato il fatto che ad accompagnarlo in una delle cinque serate ci sarà Chiara Ferragni, il marito di Giovanna Civitillo avrebbe scelto i possibili concorrenti.

Sanremo 2023, Amadeus è il conduttore favorito

Nonostante avesse riferito di volersi prendere almeno un anno di pausa dalla kermesse, Amadeus non ha potuto rifiutare l’offerta di guidare le edizioni di Sanremo 2023 e 2024.

Così per i prossimi due anni lo vedremo come conduttore artistico in compagnia di colleghi, nuovi collaboratori e nuovi talenti. La sua bravura e il suo modo di fare hanno conquistato non solo il pubblico ma anche l’azienda Rai che non ha esitato a contattarlo subito dopo la chiusura del Festival 2022.

Infatti, poco prima di confermare la presenza di Amadeus per le prossime edizioni, l’amministratore delegato Rai Carlo Fuortes nella conferenza post Sanremo aveva affermato

Mi consigliano di trasformare il cavallo morente davanti a Viale Mazzini in una statua equestre ad Amadeus

Il gruppo musicale scartato da Sanremo 2023

Non sappiamo ancora cosa dobbiamo aspettarci da Sanremo 2023, il palco dell’Ariston si sta preparando per il grande evento ma è ancora presto per scoprire ulteriori dettagli.

Non conosciamo chi parteciperà alla kermesse ma chi è già stato scartato. Stiamo parlando dei Boomdabash, il gruppo musicale che in questa estate ha collaborato con Annalisa mettendo in scena una hit estiva strepitosa.

Eppure, non bastano la popolarità e la notorietà del momento per diventare un concorrente del Festival. Così anche questa volta Amadeus non ha scelto il gruppo. A dichiararlo sono stati proprio i diretti interessati che in un’intervista al Messaggero hanno spiegato

E pensare che anche quest’anno siamo stati scartati da Sanremo. Amadeus ci ha detto di no.

Non sappiamo perché il direttore artistico abbia preso tale decisione, ma il gruppo non si perde d’animo e sta già lavorando ad un album originale previsto per il prossimo anno. Quindi, Sanremo a parte, i giovani salentini sono pronti a dare il meglio di se stessi e a regalare al pubblico che li segue grandi emozioni.

