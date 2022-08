Alberto di Monaco non trova un attimo di pace, la sofferenza è insopportabile. Sembra che il destino del Principe sia “maledetto” dagli amori impossibili e dal quale non può sfuggire.

Il Principe di Monaco sembra essere stato segnato da una maledizione, il suo cuore riuscirà a trovare pace dopo tutto questo tempo? Purtroppo la sofferenza non è mai finita.

Chi è Albero di Monaco, il monarca dalla vita distrutta

Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi nasce come Principe ereditario del Principato di Monaco e marchese di Baux (Wikipedia), divenuto il successore del padre alla sua morte nel 2005 ereditando il titolo di monarca del Principato. Secondogenito figlio maschio (ed anche unico) di Grace Kelly e Ranieri III di Monaco, ha due sorelle Carolina di Monaco e Stefania di Monaco.

Dopo la morte del padre ed immediatamente alla sua successione al trono si è fatto portavoce per la difesa dell’ambiente, la sostenibilità e l’energia rinnovabile con la Fondazione principe Alberto II. Alberto ha avuto una vita amorosa decisamente travagliata, la sofferenza non è mai finita.

Chi ha spezzato il cuore di Alberto? Quanta sofferenza

Dopo un periodo decisamente poco piacevole, il Principe Albero può stringe nuovamente la mano alla sua sposa, Charlene Wittstock, la quale ha avuto diversi problemi di salute. Negli ultimi mesi è stata Carolina (sorella di Alberto) a fare le sue “veci” e ad occuparsi dei gemelli. Oggi Charlene è tornata più forte di prima ed ha ripreso il suo posto come regnante, moglie e madre.

In un recente viaggio in Norvegia, Charlene ed Alberto hanno “festeggiato” il loro 11esimo anno insieme mostrandosi al mondo come una coppia stabile e riappacificata. Se il matrimonio con Charlene è salvo, chi ha fatto soffrire Alberto di Monaco segnandolo a vita?

La bellissima ed indimenticabile Patrizia Pellegrino

Prima di Charlene, Alberto ha avuto una relazione con Patrizia Pellegrino, cantante, showgirl e attrice napoletana. La storia è stata breve, è durata solo 8 mesi, ma Patrizia ha raccontato in una passata intervista a Pomeriggio 5, che furono mesi meravigliosi naufragati a causa di una sua foto osé pubblicata sulla rivista Playmen. Il Principe se ne innamorò perdutamente e le ripeteva che aveva lo stesso sorriso della madre, purtroppo, dopo lo scatto piccante, l’etichetta reale è stata perentoria ed ha prevalso sul loro amore.

