Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno coronato il loro sogno e dopo anni di fidanzamento, hanno detto sì ed ora sono marito e moglie.

Il 27 agosto nessuno si perso l’evento che tutti stavamo aspettando: il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. I due atleti si sono sposati a Venezia ed hanno organizzato, grazie all’aiuto del wedding planner Enzo Miccio, un evento unico e inimitabile.

Sui social gli invitati e i diretti interessati non hanno perso occasione di condividere video e foto delle nozze, c’è chi non ha esitato a commentare gli abiti scelti dalla sposa, ma tutto sembra essere andato nel modo giusto.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, qual è il prossimo step?

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono giurati amore eterno in un posto da sogno. Il loro sì è stato emozionante ed ha commosso tutti i presenti e chi ha seguito l’evento da lontano.

Ora in tanti si chiedono cosa succederà tra i due, quale sarà il prossimo step per la coppia dell’anno? In una recente intervista per il Corriere della Sera la campionessa italiana ha spiegato che per il momento la loro priorità è trovare una casa spaziosa e poi pensare ad un bambino, infatti ha dichiarato

Difficile dirlo. Coi cani sono molto brava e mi hanno detto che è un buon test. Anche se devo dire che con quattro cani un pochino la voglia di maternità si è attenuata (ride). Stiamo cercando una casa più grande, con un giardino, se riuscissimo a trovare la soluzione giusta su Verona si accelererebbe anche tutto il resto.

Federica Pellegrini, altro che Matteo Giunta: chi è il suo unico grande amore

Nonostante abbia detto sì a Matteo Giunta, Federica Pellegrini non riesce a fare a meno di trascorrere del tempo e coccolare i suoi cuccioli.

I cani sono la sua seconda famiglia e nessuno potrà mai dividerli. Sui social, infatti, sono tanti i post che condivide dove si mostra intenta a giocare con i suoi amici in riva al mare. Con lei c’è dovrebbe esserci anche suo marito, ma non abbiamo certezze al riguardo.

Dopo un weekend pazzesco, i due piccioncini si godono un po’ di tranquillità con i loro piccoli. Per adesso hanno tutto ciò che desiderano ed un futuro insieme da scrivere.

