Barbara D’Urso spiffera tutto: “L’odio dei fan? Ecco cosa ne penso…”. La risposta lascia senza parole

Barbara D’Urso è o non è la regina dei salotti televisivi? Ma cosa pensano i telespettatori sulla conduttrice? Tutta la verità.

Barbara D’Urso è da tutti conosciuta come la regina dei salotti televisivi. I suoi programmi sono un must di Canale 5 e nonostante le critiche, sono tanti i telespettatori che non perdono occasione di seguirla.

“Domenica Live”, “Pomeriggio 5” e tanti altri ancora, la conduttrice sa come attirare l’attenzione del pubblico e non esita a farlo. In attesa di scoprire quando tornerà in tv, conosciamo nel dettaglio cosa pensano gli italiani sul suo conto. Su Tik Tok è stato pubblicato il video della verità.

Barbara D’Urso, successo dopo successo

Conduttrice e attrice, molto seguita sui social dove vanta di quasi tre milioni di follower, Barbara D’Urso non perde occasione di far parlare di lei, nel bene e nel male.

Nel corso degli anni ne ha ricevute di critiche ma con la sua determinazione e intraprendenza è sempre riuscita ad andare oltre e a proseguire il suo percorso professionale a testa alta.

Il risultato? Un successo dietro l’altro, ha debuttato in tv agli inizi degli anni 70 e da lì è stato un crescendo di soddisfazioni, tra alti e bassi. Si è iscritta all’albo dei giornalisti ed ha scritto per alcuni settimanali e mensili, per poi deviare e dedicarsi interamente al mondo del piccolo schermo. Il “Grande fratello” è stata la sua svolta.

La risposta della conduttrice agli attacchi del pubblico

Nel bene e nel male purché se ne parli diceva un saggio e Barbarella lo ha seguito alla lettera, così da non cadere nel tranello della cattiveria delle persone.

Proprio in un’intervista a “Verissimo”, la sua collega Silvia Toffanin le ha chiesto

Tu come vivi il fatto che spesso sei attaccata?

La conduttrice ha risposto prontamente e senza peli sulla lingua

LO VIVO ESSENDO COSCIENTE DEL FATTO E SONO DIVISORIA: O MI AMANO O NON MI AMANO. QUESTO VUOL DIRE COMUNQUE CHE LASCIO IL SEGNO. pROVOCO UN SENTIMENTO.

Ed è proprio questo il bello della D’Urso: lasciare il segno in ogni progetto e trasmissione. Tutti la criticano ma nessuno può fare a meno di lei, neanche l’azienda Mediaset che non vede l’ora di riaverla nei propri studi per una stagione imperdibile.

