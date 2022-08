Valentina Ferragni: il ritorno dalle vacanze è super. La bella bionda ci mostra un’esibizione da numeri uno: piovono complimenti

Influencer, imprenditrice e anche un’atleta leggiadra ed elastica. Così potremmo definire Valentina Ferragni, la più giovane delle tre sorelle dal cognome così importante grazie alle “prodezze” fatte negli anni da Chiara.

Seguita da 4 milioni e mezzo di follower, Valentina su Instagram non mostra solo il suo mondo patinato ma si fa paladina di messaggi importati e di sensibilizzazione raccontando cosa si cela spesso dietro il lavoro ed una vita che può sembrare bella ed agiata. Una caratteristica questa che la accomuna alle sue sorelle.

Valentina ed i social: non solo mondo patinato

Per Valentina Ferragni i social sono lavoro tra campagna pubblicitarie, sponsorizzazioni ed il marketing del suo brand. Ma non solo. Tramite la sua visibilità si occupa di sensibilizzare il suo pubblico su temi molto delicati e che spesso fanno “paura”.

In primis l’accettazione di sé stessi e del proprio corpo, percorso che lei ha affrontato in primis ma anche l’importanza della prevenzione medica e la forza, spesso, di sfidare i propri limiti, andando oltre quello che si pensa essere impossibile.

Lei lo ha fatto con la pole dance. È stata proprio lei a raccontarlo in passato. È diverso tempo ormai che la piccola Ferragni balla intorno al palo e all’inizio non è stato facile. La pole dance, ha specificato, è una disciplina che ti mette alla prova, in primis con te stesso e proprio per questo ti impone a superare i limiti. Oggi più agile che mai fa sognare tutti su Instagram. Gli occhi non si staccano la suo corpo che si attorciglia.

Valentina Ferragni e la pole dance: il VIDEO

Vola Valentina Ferragni lungo il palo della pole dance. Tornata dalle vacanze ci ha regalato un nuovo video delle sue performances mentre a metà tra una farfalla ed un serpente che si attorciglia delizia tutti con le sue acrobazie.

La sorella di Chiara è in perfetta forma e sulle note di Call Out My Name, in una stanza solo con palo e specchio, in coordinato top e slip grigi e capelli rigorosamente sciolti, lascia tutti attaccati allo schermo. A testa in giù, con gambe e mani che si intrecciano tra di loro e intorno al palo, scatena l’entusiasmo dei follower:

“Vorrei essere quel palo”

Le dice uno dei tanti. Per lei solo complimenti per una esibizione davvero strepitosa. Come sempre non manca il messaggio di incoraggiamento di mamma Marina di Guardo.

