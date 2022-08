Ballando con le stelle, Milly Carlucci l’ha combinata grossa: il gesto inaspettato

Ballando con le stelle sta per tornare con una serie di novità che lasceranno il pubblico senza parole: tutti i dettagli.

Siamo giunti al termine dell’estate 2022 e molti programmi sono pronti a ripartire in prima serata con una serie di novità per il pubblico che non vede l’ora di scoprire tutti i dettagli. Tra questi c’è “Ballando con le stelle” condotto da Milly Carlucci e trasmissione storica che da anni racchiude ballo, divertimento e allegria in un solo appuntamento.

I telespettatori sono curiosi di scoprire cosa succederà nell’edizione che sta per cominciare, intanto sono stati pubblicati i nomi ufficiali dei concorrenti che prenderanno parte al talent.

Ballando con le stelle, quando inizia e chi sono i concorrenti

“Ballando con le stelle” è uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico italiano che grazie al talento e alla bravura di Milly Carlucci è diventato popolare e noto nel corso degli anni, conquistando la fiducia e la stima dei telespettatori.

La nuova edizione inizierà sabato 8 ottobre, in prima serata su Rai 1. Su tvblog.it si legge che la conduttrice e la produzione hanno pubblicato la lista ufficiale dei concorrenti. Il cast sarà composto da: Iva Zanicchi, Gabriel Garko, Enrico Montesano, Paola Barale, Marta Flavi, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Rosanna Banfi, Alex Di Giorgio, Ema Stokholma, Alessandro Egger, Lorenzo Biagiarelli, Dario Cassini. Le coppie che andranno ad esibirsi saranno 13.

La giuria, invece, sarà composta da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino.

Possibili scenari

Qualche tempo fa si era parlato della presenza di Nino D’Angelo tra i concorrenti, invece l’artista è stato sostituito da Lorenzo Biagiarelli, nonché fidanzato di una dei giudici storici del programma.

Infatti, Selvaggia Lucarelli è la compagna del noto social chef e tale dettaglio potrebbe scaturire molte polemiche nel corso della trasmissione. C’è poi un’altra questione da non sottovalutare.

La giudice sarà frenata nei confronti di Enrico Montesano che durante la pandemia è stato dichiarato no-vax e sostenitore della dittatura sanitaria?

Non ci resta che scoprirlo seguendo il programma più atteso dell’anno. Siete pronti a scatenarvi al ritmo di latino americano, walzer e tanto altro? Milly Carlucci sta scaldando i motori e presto tornerà in prima serata con degli appuntamenti imperdibili. Stay tuned.

