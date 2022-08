“Tra le sue braccia sei ancora più bella” Belen, sotto le coperte non indossa nulla.. PAZZESCA – FOTO

Belen ha scioccato i followers con un nuovo scatto straordinario: la showgirl è praticamente nuda e mette in mostra il davanzale.

Belen Rodriguez è probabilmente la showgirl più famosa della nostra televisione. La nativa di Buenos Aires, fin dai suoi esordi, ha conquistato il pubblico con la sua bellezza, il suo fascino e la sua esplosività.

Dotata di un corpo favoloso e di forme bombastiche, la classe 1984 ha conquistato ruoli sempre più importanti sul piccolo schermo, ha realizzato calendari sexy e soprattutto ha conquistato il mondo dei social network.

I suoi numeri su Instagram sono da capogiro: il suo profilo vanta 10,5 milioni di followers. La Rodriguez, con grande frequenza, rapisce gli occhi degli utenti con contenuti di un certo livello. Qualche minuto fa, ad esempio, Belen ha pubblicato una fotografia in cui è praticamente nuda.

Belen Rodriguez, sotto le coperte niente: il davanzale straborda

Belen, questa volta, ha oltrepassato tutti i limiti pubblicando uno scatto straordinario che ha rapidamente fatto il giro del web. La 37enne ha deciso di mettere in mostra il suo lato A da cardiopalma scoprendo letteralmente tutto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Il davanzale della showgirl argentina rischia di far esplodere gli schermi dei followers: forme così esagerate difficilmente si vedono. Stando a quanto si legge in descrizione, la fotografia è stata scattata a Marechiaro (Napoli).

La Rodriguez, per non incorrere in censura, copre le sue curve con le braccia: nonostante ciò, si intravede fin troppo. Abbronzatissima, sensualissima e bellissima, ancora una volta la Rodriguez ha conquistato i fans.

Belen Rodriguez, fotografia pazzesca: i commenti dei followers

Il post, come prevedibile, ha raccolto tantissimi ‘mi piace’ e commenti. Il web è letteralmente innamorato di lei. La fotografia in cui la showgirl è nuda non è l’unica della serie: scorrendo le immagini, c’è anche una in cui la conduttrice è attaccata a Stefano De Martino.

“Tra le sue braccia sei ancora più bella”,

ha scritto ad esempio una seguace. “Ma vi auguro veramente di trovare la vostra stabilitá..ricordatevi che tutto passa compresa la bellezza e la vita frenetica, ma la famiglia é il porto sicuro, per tutti. Auguri”, si legge ancora. Questi due sono soltanto alcuni dei messaggi arrivati sotto al post.

