Per Luciana Littizzetto sboccia l’amore dopo le vacanze insieme: lui chi è?

Chi è il nuovo amore di Luciana Littizzetto? Continuano i rumors per la conduttrice dopo le vacanze estive trascorse insieme.

L’attrice, comica, scrittrice ed esilarante conduttrice Luciana Littizzetto, dopo la meritata pausa estiva, è pronta a tornare sul piccolo schermo. Nel frattempo, in attesa che la nuova stagione abbia inizio, alcuni aggiornamenti dell’ultima ora si sarebbe concentrati sulla sua vita amorosa.

Luciana Littizzetto, sulle tracce del nuovo amore

Le ultime storie pubblicate su Instagram dalla conduttrice in queste ore hanno visto la storica protagonista di “Che Tempo Che Fa” di fronte a un suggestivo panorama che si affaccia sulla sua città natale.

In quel di Torino l’amatissima Littizzetto, ex docente di musica, si appresta a salutare la bella stagione per dare il benvenuto al mese di settembre. Ma chi è adesso al suo fianco? Dopo aver portato a conclusione la sua storia d’amore più longeva – per quel che riguarda almeno ciò che è lecito sapere – con Davide Graziano, sarebbe giunto il momento di voltare definitivamente pagina.

Luciana Littizzetto, continuano i rumors dopo le vacanze

Vent’anni d’amore con l’ex batterista degli African United e poi una lunga pausa sentimentale. Durante la quale – la nata sotto il segno dello Scorpione – ha più volte fatto riferimento alle sue riflessioni a tal proposito in diretta televisiva.

Talvolta in un’indimenticabile intervista rilasciata a Raffaella Carrà, nel 2019. E più recentemente all’amica e collega Maria De Filippi, nella trasmissione di “C’è Posta Per Te”. I rumors su una possibile frequentazione tra la cabarettista torinese e un noto regista e sceneggiatore italiano – con cui condivide le sue origini – si sarebbero poi gradualmente alimentati a partire dall’estate del 2020. Per poi continuare ad oltranza fino ad oggi.

“Ma LUI CHI È?”

La domanda dei fan di Lucianina – nel frattempo, single dal 2018 – ha risuonato sui vari social network di riferimento con maggior insistenza, e proprio in questi giorni di fine estate. Qualcuno ammette che ciò sia accaduto probabilmente in virtù della speranza che essi starebbero nutrendo di rivedere la conduttrice in una nuova love story, ma stavolta con un lieto fine.

Niente di certo per il momento. Eppure, dopo che la conduttrice avrebbe trascorso alcuni giorni nel Salento in compagnia di Andrea Zalone, ora reduce dalla sua ultima e apprezzata commedia sul grande schermo – uscita nelle sale in questo 2022 – pare che un avvicinamento tra i due sia sempre più plausibile. Per meglio comprendere la natura degli indizii finora raccolti, non resta che attendere – in tal caso – una conferma ufficiale dai diretti interessati.