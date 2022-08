Maisons Du Monde straordinarie offerte di fine stagione: un vero gioiellino

Impossibile resistere alle nuove proposte di fine stagione di Maisons Du Monde: un vero gioiellino di accessibilità, stile e comodità.

La rinomata azienda di fondazione francese, dedita all’arredamento e alle decorazioni, ha esibito in queste ore le sue nuove eccezionali proposte per la fine della corrente stagione estiva. Maisons Du Monde, con in fatturato in ascesa dal 2010 e una catena di store sparsi in vari paesi europei, promette ancora una volta affidabilità e originalità.

Maisons Du Monde, le offerte di fine stagione

Da non perdere le offerte di fine estate. È questa la travolgente premessa che accompagna il nuovo scorcio arredato – vista mare e attento all’utilizzo esclusivo di materiali naturali – con la sua nuova pubblicazione.

La novità si è palesata in primo luogo sul profilo Instagram dell’azienda francese con sede in Italia, attirando l’attenzione degli utenti. “Eccezionale“, secondo il parere dei primi clienti a visitare virtualmente le alternative appena esposte su un panorama decisamente mozzafiato.

Maisons Du Monde approda in Toscana: un vero gioiellino

Ebbene Maisons Du Monde – dopo aver dedicato le sue energie alla promozione di tinte accese, alla ricerca di vivacità e ottimismo – ha deciso, questa volta, di approdare in Toscana, presentando uno scenario non dissimile per bellezza, e arredato nei minimi dettagli. Ma soprattutto che dimostra di “piacere molto” agli utenti. Il progetto esibito in queste ore è stato realizzato – come si legge nelle note – dal Servizio Business dell’azienda, in collaborazione con l’architetto Luca D’Errico.

“I materiali naturali della nostra collezione sono esaltati dalle note blu del mare“, si legge in didascalia alla pubblicazione, in cui gli scatti del progetto rapiscono la curiosità dei suoi primi visitatori.

SIETE PRONTI A PARTIRE CON NOI?

L’invito, ad entrare a far parte di “un’atmosfera suggestiva e rilassante“, non può dunque che restare valido da parte dai rinomati creatori di interior design su suolo italiano.

Le incantevoli immagini, riportate precedentemente , sono state infine realizzate dall’artista fotografica Tanya Scotto D’Aniello, anch’essa citata verso la conclusione della didascalia alla condivisione dell’azienda.

