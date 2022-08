Mercedesz Henger: “Se incontro un uomo sposato cosa faccio?” La risposta è clamorosa VIDEO

La figlia di Eva Henger ieri ha risposto ad un follower che le ha fatto una domanda molto personale, impossibile non ridere per quello che ha detto!

Dopo la lunga relazione di tre anni con Lucas Peracchi terminata nell’estate del 2021 sembra non esserci stato nessun nuovo flirt della bella Mercedesz Henger.

La loro relazione è stata sempre molto movimentata per via di caratteri discordanti, continui alti e bassi e anche l’intromissione della madre di lei che non sembrava aver mai apprezzato troppo il ragazzo.

Una storia terminata però in maniere pacifica, come la stessa Mercedesz ha confessato alcuni mesi fa intervistata da Novella 2000.

Mercedesz Henger dopo Lucas nessun altro?

“Non ci sono stati tradimenti o che altro, semplicemente piano piano abbiamo realizzato che non andavamo più così d’accordo. I dettagli preferisco tenerli per me”.

Nessun rimpianto quindi per quanto avvenuto con l’ex fidanzato, “Siamo stati insieme, abbiamo convissuto tre anni e per me è stata una relazione importantissima”.

La figlia di Eva Henger non hai più avuto storie serie dopo la fine dell’amore con Lucas, però ieri durante una cena con alcuni amici ha svelato che cosa farebbe se avesse un colpo di fulmine per un uomo sposato.

“Se avessi un colpo di fulmine verso un uomo sposato….”. Risposta epica

Ha deciso di animare la serata con gli amici rispondendo ad alcune domande private che le sono state fatte dai fan su Instagram tramite il box q&a.

Una in particolare chiedeva che cosa avrebbe fatto in caso di un colpo di fulmine importante verso un uomo sposato.

Lei inizialmente schiocca le labbra e muove il capo, poi si fa seria e risponde con la seconda frase logica che solo quella domanda meritava:

“Userei un parafulmine!”, spiega senza girarci intorno.

Siamo abituati da tempo a conoscerla per la sua spiccata autoironia e la sagacia del parlare, sempre sincera e mai rivolta a raccontare mezze verità. Per questo 821mila follower la seguono e la amano sui social.

