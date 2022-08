Se gli alimenti stanno per scadere non c’è da preoccuparsi e buttarli. Ecco la soluzione offerta da Carrefour per dire addio a questa criticità.

Il settore alimentare è uno tra i più inquinanti a livello globale. Dopo quello energetico e quello del fashion, l’industria del cibo lede il pianeta, aumentando con le sue produzione l’inquinamento ambientale.

A tutto questo si aggiungono gli sprechi immani: ogni giorni grandi quantità di cibo vengono buttate in quanto inutilizzate.

Pertanto è importante nella propria quotidianità mettere in atto scelte etiche, cercando di salvare il salvabile.

Spesso capita di ritrovare in frigo alimenti quasi scaduti di cui non si sa che fare: ecco la soluzione offerta da Carrefour. Si tratta di una nuova iniziativa nel segno della sostenibilità.

Carrefour l’iniziativa antispreco: come salvare gli alimenti in scadenza

Il 10% delle emissioni dei gas a effetto serra è determinato dagli sprechi alimentari. Per mettere un freno all’insostenibile settore del cibo, Carrefour ha dato vita a un nuovo progetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carrefour Italia (@carrefouritalia)

Un’iniziativa che ha come partner Too good to go, app destinata a contenere gli sprechi alimentari con consigli e ricette anti-spreco.

In questo caso Carrefour – in collaborazione con l’app – ha dato consigli su ricette per salvare uno yogurt in scadenza.

Sula sua seguitissima pagina Instagram ha indicato come si possano creare nell’immediato frullati cremosi o ancora ghiaccioli super estivi. Se la scadenza non è immediata si possono cucinare barrette da freezer pronte in una notte: basta versare lo yogurt su una teglia per poi aggiungere sopra dei frutti rossi e del cacao e di seguito far congelare.

Carrefour e la sostenibilità: le box con Too good to go

#Ilcibononsibutta è l’hastag lanciato da Carrefour al fianco della app Too good to go.

Grazie a questa sinergia, infatti, si possono acquistare box – vendute a prezzi molto esigui, risparmiando anche – con alimenti rimasti invenduti prossimi alla scadenza, salvandoli in questo modo.

Metti in gioco la tua creatività con le nostre Magic Box in collaborazione con Too Good To Go!

Le parole che si leggono nella didascalia all’ultimo post Instagram del colosso della grande distribuzione. Grazie a questo progetto si eviterà che molti alimenti finiscano nella spazzatura, contribuendo così a ridurre gli sprechi alimentari.

