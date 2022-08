“Un posto al sole”, ecco perché non lo vedremo più: la Rai ha preso una decisione sconvolgente

“Un posto al sole”, ecco perché non lo vedremo più: sta per cambiare tutto, la Rai ha preso una decisione sconvolgente

Napoli e il Vesuvio rappresentano lo sfondo della prima soap opera interamente prodotta in Italia. Dal 1996, “Un posto al sole” è entrato nelle case degli italiani attraverso le avventure dei personaggi che ruotano attorno a Palazzo Palladini.

Oltre 6.000 puntate – della durata di 20/25 minuti ognuna – realizzate in circa 26 anni di messa in onda. Numerosi i volti che si sono succeduti all’interno della celebre serie televisiva ideata da Wayne Doyle.

A partire dalla giornata di ieri, lunedì 29 agosto, i telespettatori affezionati alla soap si sono sintonizzati su Rai 3 al solito orario, per seguire le avventure dei loro beniamini. Qualcosa, tuttavia, non è andato esattamente come il pubblico aveva previsto.

Nella soap opera più longeva d’Italia cambia tutto: gli aggiornamenti dell’ultima ora

“Un posto al sole”, nella sua longevità, ha contribuito a lanciare la carriera di svariati attori. Serena Autieri, Serena Rossi, Gioia Spaziani e Giorgio Borghetti sono solamente alcuni dei volti che, nel corso di questi anni, hanno partecipato alla celebre produzione ambientata a Napoli.

Proprio nella giornata di ieri, lunedì 29 agosto, i fan della soap si sono sintonizzati su Rai 3 al solito orario (20.45) per scoprire che cosa stesse per succedere a Palazzo Palladini.

Con grande stupore da parte del pubblico, tuttavia, “Un posto al sole” non è andato in onda come di consueto. Un fatto che, in un primo momento, non ha mancato di gettare i telespettatori della soap nel panico. Attendendo qualche minuto, tuttavia, Rai 3 ha fornito al pubblico tutti i dovuti chiarimenti.

“Un posto al sole” cambia orario: ecco quando andranno in onda le nuove puntate

La 27esima stagione di “Un posto al sole” è partita con un cambio di orario. La messa in onda delle nuove puntate continuerà infatti ad interessare i giorni dal lunedì al venerdì, ma con una modificazione in termini di programmazione.

La soap, infatti, non andrà più in onda a partire dalle 20.45, ma alle 20.50.

Un posticipo di solamente cinque minuti che, siamo certi, non avrà la benché minima ripercussione sugli ascolti della soap.

