Ilary Blasi, “Mantenuta per vent’anni”. La difesa della sorella Melory non tarda ad arrivare

La showgirl è nell’occhio del ciclone nonostante siano passati diversi mesi dalla notizia della separazione con Totti. Sui social le critiche sono ancora moltissime.

La notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha diviso i rispettivi sostenitori come la tifoseria allo stadio, con la curva sempre più agguerrita e inneggiante polemiche spropositate solo per tenere alto l’odio sul tema.

Calciatore e valletta è stato un connubio che è durato oltre 20 anni e ha portato anche alla nascita di tre meravigliosi figli, Chanel, Christian e Isabel.

L’amore però è terminato e mentre la showgirl, oggi conduttrice de “L’Isola dei Famosi”, sta mostrando la sua nuova vita da single tra viaggi esotici e camminate ad alta quota, l’ex marito invece è molto più riservato anche se sono diverse le foto che lo immortalano con la nuova fiamma Noemi.

Ilary-Totti, le critiche non cessano. Fan divisi

Un’intera città, Roma, si è divisa con la loro rottura. Sembravano insperabili ma invece anche loro hanno dovuto cedere al risentimento di progetti di vita futuri contrastati e diversi.

La cosa peggiore è che sui social sono sempre molti gli haters che si attaccano ad ogni pretesto per additare chi uno e chi l’altro ex amante della coppia.

In particolare Ilary, anche se oggi occupa una posizione di rilievo nella tv nazionale con ruoli di spicco, sembra ancora essere “la signora Totti” incapace di badare a se stessa.

Melory Blasi difende la sorella: parole al vetriolo

Se però la diretta interessata ha preferito sorvolare e non rilasciare nessuna dichiarazione pubblica sulle sue scelte sentimentali private, ci ha pensato bene la sorella Melory a ribattere ad un hater che si è scagliato contro Ilary con parole accusatorie molto pesanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👸🏼Mel (@meloryblasi)

Sul profilo di Melory è stata pubblicata qualche settimana fa una foto che le ritrae insieme a Frontone, piccolo comune in provincia di Pesaro-Urbino.

Tra i tanti commenti felici dei fan anche quello di una persona che ha accusato in maniera concitata Ilary:

(…) statte zitta va che tua sorella è stata mantenuta per 20 e si prende una mega villa e più anche il mantenimento. Volate basso che è meglio famiglia Blasi!

Melory non ce l’ha proprio fatta a tacere e ha smorzato ogni animo con una risposta pungente e acuta che ha messo a tacere ogni insinuazione:

“Ma la smetti di dire stron***? Qual è il tuo problema?”. L’uomo non ha più avuto il coraggio di attaccarla. Ovviamente la giovane mamma ha subito dopo cancellato i commenti per non creare altre polemiche sterili.

