Esselunga, nuovi posti di lavoro in arrivo: c’è un dettaglio davvero interessante

L’Esselunga ha aperto le candidature per alcune posizioni: ecco dove e come presentare la domanda. La novità invoglia

Il mondo del lavoro oggi è sempre più frastagliato e non sempre l’accesso è così facile. Ecco che alcune opportunità diventano per chi è alla ricerca una vera manna dal cielo. A dare maggiori vantaggi ci sono le grandi città, l’hinterland ed i grandi marchi.

Tra questi c’è, al momento, Esselunga che ha aperto delle interessanti selezioni. L’annuncio è da non farselo scappare perché è davvero conveniente e si rivolge ad una grande fetta di pubblico. Mancano pochi giorni per mandare le candidature.

Alcune specifiche sulla candidatura

Esselunga ha lanciato un e-job day per candidarsi alle posizioni attualmente disponibili. “L’evento di selezione è focalizzato al recruiting degli allievi responsabili per il potenziamento dei negozi Esselunga di Milano e Provincia” hanno spiegato dalla società con la scadenza per l’invio della domanda fissato a domenica 11 settembre.

Si tratta dunque di una procedura molto comoda perché si svolge interamente online. Non c’è dunque la necessità di spostarsi e di raggiungere un luogo fisico. Il colloquio, infatti, sarà svolto in video conferenza su una piattaforma messa a disposizione dal brand.

Ci sarà poi “un’intervista face to face”, spiegano quelli di Esselunga, che si dovrà realizzare negli Uffici Selezione Esselungajob di Milano, oppure a Limito di Pioltello, nell’headquarter della società o in altre sedi che vengano ritenute idenee.

Esselunga, le posizioni aperte: i dettagli

Le figure ricercate dall’iter selettivo aperto da Esselunga riguarda gli allievi responsabili per il potenziamento dei negozi di Milano e provincia. In cosa consiste?

Dal Gruppo specificano che le persone selezionate saranno avviate ad un percorso di crescita professionale che mira a fa formare i dipendenti per affidargli sempre di più dei ruoli di responsabilità nei punti vendita. Per questo le persone selezionate saranno accompagnate ad

“un progetto formativo, mirato ad acquisire le competenze e gli strumenti necessari per un’autonoma ed efficace gestione dei reparti, alternando la formazione sul campo con attività in aula”.

Da Esselunga si specifica che l’iter prevede l’immediato inserimento in negozio per apprendere, attraverso la supervisione della Scuola dei Mestieri Esselunga, “le logiche di gestione dei reparti e della lavorazione dei prodotti”.

