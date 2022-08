Ilary Blasi, delusione in famiglia dopo l’addio a Francesco: il dolore causato dai figli

Ilary Blasi: i suoi sentimenti rendono gli animi di famiglia rigidi. Cosa accadrà adesso che Francesco ha scelto cosa fare?

Le vacanze di Ilary Blasi sono finite. Dopo un’estate intensa, da tutti i punti di vista, la presentatrice Mediaset è tornata nella Capitale. Lo ha documentato con alcune foto che la immortalano con i panorami romani sullo sfondo.

Dopo la fuga in Africa, poi Sabaudia, le Dolomiti e la recente vacanza in Croazia con scatti ad alto tasso di sensualità, l’ex moglie di Francesco Totti ha dovuto rimettere radici nella sua città. Settembre ormai è arrivato e si ricomincia in tutti i sensi, non solo dal punto di vista scolastico con i figli, sul fronte lavorativo ma anche per la questione separazione.

Totti ha scelto come condurre la separazione: arriva lei

Francesco Totti si è portato avanti nel delicato percorso che lo porterà a separarsi definitivamente e legalmente dalla sua Ilary Blasi. Novella 2000, infatti, ha fatto sapere che il Pupone ha scelto una delle più note figure in campo di avvocatura matrimonialista: Anna Maria Bernardini de Pace che si è occupata dei divorzi di moltissimi vip, da quello di Al Bano e Romina a quello di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore.

La scelta della Bernardini de Pace è stata fatta per condurre una separazione che sia il più pacifica possibile, il tutto per il bene dei figli. Potrebbe esserci lei, infatti, dietro la decisione di far rimanere i tre ragazzi nella casa dell’Eur con mamma e papà che si alternano così da non creare loro troppi scompensi.

Ilary, delusione e nervosismo con Totti: c’entrano i figli

Se da un lato però Totti pare voglia condurre tutto con molta calma, dall’altro Ilary sembra essere molto infuriata con il suo ex.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Delusa ed anche irritata, la presentatrice Mediaset

non avrebbe gradito il fatto che sua figlia Isabel di sei anni avrebbe ancora giocato con i figli di Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma dell’ex calciatore.

L’ex letterina avrebbe scoperto questi dettagli quando è passata da Sabaudia per portare con sé la terzogenita in Croazia. Un dettaglio non da poco che l’avrebbe fatta andare, secondo i rumors, su tutte le furie e che avrebbe, pare, acuito le tensioni tra mamma e papà. Un dettaglio questo che potrebbe poi pesare in fase di separazione? Staremo a vedere!

ANGELA CELENTANO, LE ULTIME NOVITÀ NEL VIDEO DEL TG DI YESLIFE