“Ballando con le stelle” pronto a partire ma ci sono diverse assenze. Lui è finito addirittura in ospedale: ecco cosa è successo

Manca poco più di un mese al grande ritorno di “Ballando con le Stelle”, lo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, di nuovo in onda, alle 21:30 dall’8 ottobre sulla rete ammiraglia della tv di stato. I preparativi fervono e le anticipazioni cominciano a circolare.

Molte le conferme anche se si nota qualche rinuncia che pesa. Milly infatti dovrà fare a meno di alcuni nomi di spicco del programma. Cosa ci aspetta per l’edizione 2022? Ecco alcune anticipazioni ed il racconto di chi è finito in ospedale.

Alcune anticipazioni sulla nuova edizione

Non ci sarà Roberta Bruzzone quest’anno a “Ballando con le Stelle”. La nota criminologa, infatti, ha specificato, tramite i social, che è stata una sua scelta quella di lasciare il programma per via dei molti impegni professionali. Nella Giuria ritroveremo però Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto con al fianco Alberto Matano.

Non ci sarà, inoltre, un altro volto storico del programma. A lasciare, dopo 10 anni, è anche il ballerino Stefano Oradei che su Instagram ha spiegato che sono venute meno le basi per continuare l’avventura con “Ballando con le Stelle”.

“Sarò impegnato in altri progetti internazionali molto importanti in giro per il mondo e colgo l’occasione per sostenere i colleghi e tutta la famiglia di Ballando. Un grande in bocca al lupo” ha specificato. E direttamente dal cast arriva anche la notizia di chi è finito in ospedale.

“Ballando con le Stelle”: lui parla dal letto d’ospedale

È stato uno dei grandi protagonisti dello scorso anno di “Ballando con le stelle” ed oggi a poco tempo dal nuovo inizio si trova in ospedale. Parliamo di Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip che si è classificato quinto, nella scorsa edizione, in coppia con Anastasija Kuz’mina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Fashion style (@federico_fashion_style)

L’hair style è stato molto sotto i riflettori dopo il programma ma da un po’ di tempo era sparito. I rumors avevano parlato di un ricovero e così ieri è stato proprio lui a confermare tutto con una foto dall’ospedale e la spiegazione di quello che è successo:

“Ho fatto una cosa che avrei voluto fare da tantissimo tempo. In adolescenza, avevo accumulato un po’ di chili, che poi dimagrendo non sono mai riuscito a togliere nella fascia addominale, vivevo in questa condizione che mi creava disagio nell’espormi fisicamente. oggi sono riuscito a coronare un sogno”

ha scritto Federico Lauri spiegando a tutti di essere a favore della chirurgia estatica solo quando effettivamente serve e che nel suo caso, dopo tantissimi tentativi tra sport e diete, ha deciso di eliminare la pelle in eccesso.

