Venezia, Rocío Munos Morales su Raoul Bova: “Non gli chiederò mai di sposarmi, ecco perché”

La madrina del “Festival del Cinema” intervistata ha svelato l’attuale rapporto con il compagno e che cosa le piacerebbe per un prossimo futuro insieme.

Bellissima e sorridente come non mai. Così ieri i fotografi del Lido l’hanno immortalata non appena Rocío Munos Morales ha fatto il suo ingresso con il motoscafo che la conduceva a piedi pari verso questa avventura mozzafiato unica per lei.

“Il Festival quest’anno è anche mio”, ha commentato alla stampa. Sì, perché la compagna di Raoul Bova è infatti stata designata per essere la madrina del concorso cinematografico arrivato quest’anno alla sua 79esima edizione in programma fino al 10 settembre.

La bella modella spagnola ha espresso moltissima gioia nel ricoprire questo ruolo tanto ambito che a suo dire “è una faticaccia molto stressante che però farei tutti i giorni. Nella vita vera lo stress è ben altro!”.

Rocío e Raoul come stanno le cose tra di loro?

In un’estate in cui moltissime altre coppie si sono dette addio, quella composta da Rocío e Raoul invece è più solida che ma’, loro due hanno scelto di lottare nonostante tutto e tutti.

Genitori di due bellissime bambine, Alma e Luna, però non hanno mai scelto di sposarsi, il loro un “amore spirituale” a tutti gli effetti anche senza anello al dito. Ha confessato la madrina intervistata dal Corriere.

Rocío non ci sta, “Non gli chiederò nulla, sono tradizionalista”

L’attrice ha raccontato del compagno, ieri assente ancora da Venezia, che si sente fortunata da averlo incontrato.

“La nostra è stata l’unione di due anime che si capiscono. (…) Mi sento fortunata. È bello condividere la vita con una buona persona. Raoul ha un cuore bello“.

L’attrice ha anche risposto alla domanda più gettonata di tutte: a quando le nozze?

Si è raccontata come una donna “tradizionale”, all’antica, spiegando che se la proposta dovesse mai arrivare, “non sarà per merito suo”.

Non chiederà mai a Raoul di prenderla in moglie, ma di sicuro “non dirà di no qualora sia lui a farle la tanto attesa proposta”. Si tratta di un messaggio in codice per il compagno? Chissà se l’attore leggerà tra le righe…

