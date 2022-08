Monza, a pochi giorni dalla nascita viene lasciata vicino all’ospedale: l’hanno trovata in una scatola

A Monza una neonata è stata abbandonata dentro una scatola nei pressi dell’ospedale. A trovarla un’infermiera, la piccola starebbe bene.

Trovata bambina abbandonata a Monza. La piccola, che sembrerebbe essere in salute, è stata lasciata nelle vicinanze dell’ospedale San Geraldo, dentro una scatola.

Il ritrovamento e gli accertamenti sulla salute della piccola

A segnalare il ritrovamento è stata una infermiera verso le 5:20 di questa mattina. La donna si sarebbe accorta della bambina sentendola piangere mentre faceva una breve pausa dal turno di notte.

La scatola che la conteneva era stata messa dalla madre sopra una automobile e la bimba era avvolta in una coperta. Dopo il ritrovamento, è stata immediatamente portata all’interno della struttura sanitaria per accertare che tutti i parametri vitali fossero nella norma. La piccola ha tratti ispanici e, dopo aver allertato le forze dell’ordine, sono iniziate immediatamente le indagini per tentare di rintracciare la mamma.

“Da padre ho provato una grande emozione e, con i miei colleghi, ho gioito perché la bimba stava bene. Abbiamo preso immediatamente contatti con il medico di turno, preoccupati dello stato di salute della bambina e di ciò che avrebbero potuto riferirci i medici. ” sono state queste le parole di uno degli agenti di polizia della questura di Monza e Brianza rilasciate all’Ansa.

Le indagini e le parole dell’infermiera

La mamma biologica, che ora rischia fino a 5 anni di carcere, potrebbe essere identificata attraverso alcune testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza.

“Ero appena uscita per prendere una boccata d’aria, un momento di pausa nel turno di notte. Nel silenzio ho sentito il pianto di una neonata arrivare dal parcheggio, ho capito subito che c’era qualcosa che non andava, sono corsa lì, verso quel vagito, e sulla prima macchina parcheggiata ho trovato la piccola avvolta nella copertina dentro la scatola di scarpe, appoggiata sul cofano”

Queste sono state le parole dell’infermiera che ha trovato la piccola. Chi l’ha abbandonata ha comunque lasciato la neonata in condizioni buone, già con il pannolino e con il cordone ombelicale medicato. Inoltre è stata lasciata in un punto ben visibile.