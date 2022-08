Laura Esquivel, ricordate l’attrice de Il Mondo di Patty? Eccola oggi a quasi 30 anni, non la riconoscerete – FOTO

Laura Esquivel, ricordate la protagonista de “Il mondo di Patty”? Oggi l’attrice ha 30 anni ed è letteralmente irriconoscibile: la foto

Nessuna telenovela per ragazzi è mai riuscita ad eguagliare il successo de “Il mondo di Patty”. Nonostante siano passati quindici anni dalla prima puntata, che in Argentina venne trasmessa il 10 aprile 2007, giovani da tutto il mondo continuano a ricordare con affetto le avventure di Patricia “Patty” Castro.

A supportare l’indimenticabile Laura Esquivel, attori del calibro di Brenda Asnicar, Gaston Soffritti e Thelma Fardin – rispettivamente interpreti di Antonella, Matías e Giusy -, le cui storie si sono inevitabilmente intrecciate a quella della protagonista.

Con un totale di 303 episodi suddivisi tra la prima e la seconda stagione, “Patito feo” (questo il titolo argentino) si è imposta come la telenovela più seguita a livello mondiale.

“Il mondo di Patty”: tutto sulla telenovela argentina che ha fatto sognare milioni di ragazzi

Come dimenticare l’intramontabile duello tra le “Divine” e le “Popolari”, che ha animato per moltissimi episodi la celebre telenovela? In oltre quindici anni, nessuna produzione argentina è mai riuscita a raggiungere un simile successo di pubblico.

Distribuito in centinaia di paesi, in Italia “Il mondo di Patty” è stato trasmesso a partire dal 9 giugno 2008 fino al 21 ottobre 2010, sia attraverso la piattaforma Disney Channel che su Italia 1.

Essendo trascorso parecchio tempo, gli attori che hanno partecipato alla telenovela sono ormai cresciuti ed hanno imboccato strade molto diverse l’una dall’altra.

La protagonista, in particolar modo, aveva solamente tredici anni quando ha cominciato la sua avventura all’interno della celebre telenovela. Ad oggi, a distanza di quindici anni, le foto che ritraggono Laura Esquivel sono letteralmente irriconoscibili.

Laura Esquivel, eccola oggi a quasi 30 anni: non la riconoscerete – FOTO

Nata il 18 maggio 1994 a Buenos Aires, Laura Esquivel ad oggi ha ventotto anni ed è completamente diversa dall’adolescente che, nel 2007, debuttava sul piccolo schermo come protagonista de “Il mondo di Patty”.

L’interprete di Patty, che ha continuato la propria carriera principalmente come attrice di teatro, ormai è una donna in tutto e per tutto.

Eppure, a ben giudicare, il sorriso che si intravede in queste foto sembra essere lo stesso di tanti anni fa. Un sorriso che, alla stragrande maggioranza dei fan, ricorderà sempre e comunque quello dell’indimenticabile Patty Castro.

