Al Diego Armando Maradona in scena la gara utile per la quarta giornata di campionato. La squadra di Luciano Spalletti ospita i pugliesi. Pagelle e tabellino.

Il Napoli è reduce dalle prime due vittorie in campionato con le goleada a Verona e Monza e poi la battuta di arresto in casa della Fiorentina. Il Lecce invece ha perso le prima due con Inter e Sassuolo e poi ha pareggiato in casa con L’Empoli.

La cronaca dei 90′

La gara entra nel vivo al 20′ quando Banda mette in area un pallone e Di Francesco anticipando Ndombele lo atterra. Per Mercenero non c’è dubbio e fischia il penalty.

Si posiziona dagli undici metri Colombo che segna ma il rigore deve essere ripetuto per la presenza di troppi uomini in area. Al secondo tentativo fallisce, con il pallone intercettato da Meret.

Al 27′ gli azzurri su ripartenza trovano il tiro di Politano che viene strozzato e diventa un assist per Elmas il quale al centro dell’area infila in rete, da due passi.

Neanche 4′ trascorrono sul cronometro del direttore di gara, che il Lecce pareggia i conti con Colombo che si fa perdonare per l’errore dal dischetto: dai 30 metri spara un destro potente che si infila sotto all’incrocio dei pali.

Spalletti fallisce la possibilità di agganciare Mourinho in vetta alla classifica.

Napoli-Lecce: pagelle e tabellino

NAPOLI-LECCE 1-1

RETI: 27’ pt Elmas, 31’ pt Colombo

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 7; Di Lorenzo 6.5, Ostigard 6, Minjae 6.5, Olivera 6; Anguissa 6 (85′ Simeone sv), Ndombele 5 (46′ Lobotka 6); Politano 6.5 (71′ Lozano 6), Raspadori 5 (46′ Zielinski 6), Elmas 7 (56′ Kvaratskhelia 6); Osimhen 6. Allenatore: Spalletti 6

LECCE (4-3-3): Falcone 7; Gendrey 7, Baschirotto 7, Tuia 6.5, Pezzella 6.5; Helgason 6 (46′ Gonzalez 6), Hjlumand 6.5, Askildsen 6.5 (61′ Strefezza 6); Banda 6.5 (71′ Listovski 6), Colombo 7 (69′ Ceesay 6), Di Francesco 6.5 (61′ Blin 6). Allenatore: Baroni 7

Arbitro: Matteo Marcenaro della sez. di Genova 6.5

Assistenti: Alessandro Lo Cicero della sez. di Brescia – Domenico Palermo della sez. di Bari

IV Ufficiale: Daniele Doveri della sez. di Roma 1

VAR: Rosario Abisso della sez. di Palermo

AVAR: Mauro Galletto della sez. di Rovigo

Ammoniti: Politano, Hjulmand, Colombo. Recupero: 3’pt, 6′ st