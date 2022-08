Juventus-Spezia: le pagelle e il tabellino della partita

Allo Juventus Stadium in scena la gara utile per la quarta giornata di campionato. La squadra di Mister Allegri ospita i liguri. Pagelle e tabellino.

La Juventus è reduce dalla prima vittoria in campionato con un tris al Sassuolo e poi due pareggi prima con la Sampdoria e poi con la Roma. Lo Spezia, invece, ha vinto la prima con l’Empoli, ha perso con l’Inter e ha pareggiato con il Sassuolo.

Ora le due squadre si affrontano, due obiettivi di campionato sicuramente differenti ma lo stesso in questa gara: portare a casa tre punti. Seppure per lo Spezia risulti più difficile, non vuole compiere passi falsi, piuttosto approfittare delle prime gare di campionato in cui la squadra di Mister Allegri non è ancora al massimo della forma.

La cronaca dei 90′

La Juventus passa in vantaggio al 9′ con la sua punta di diamante, l’ex Viola Dusan Vlahovic. Come contro la Roma, il serbo tira una punizione perfetta con il pallone che scavalca la barriera e si infila in rete.

Al 92′ arriva il gol che chiude ufficialmente il match: Miretti mette un pallone precisissimo sui piedi di Milik che lo protegge, si gira e fulmina Dragowski per il definitivo 2-0.

I liguri devono accontentarsi della buona prestazione messa in campo contro la squadra di Mister Allegri ma non riescono a portare a casa nessun punto utile ai fini della classifica di Serie A.

Juventus-Spezia: pagelle e tabellino

JUVENTUS-SPEZIA 2-0

RETI: 9′ pt Vlahovic, 47′ st Milik.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6 (43′ pt Perin 6); Danilo 6, Gatti 6.5, Bremer 6.5 (40′ st Alex Sandro sv), De Sciglio 6.5; Miretti 7, Locatelli 5, Rabiot 5.5; Cuadrado 6 (9′ st Kostic 5.5), Vlahovic 7 (40′ st Milik 7), Kean 4.5 (9′ st Di Maria 5.5). In panchina: Pinsoglio, McKennie, Rugani, Zakaria, Soulé, Fagioli. Allenatore: Allegri 6.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski 6; Hristov 6, Kiwior 5.5, Nikolau 5.5; Holm 6 (40′ st Ellertsson sv), Kovalenko 6 (15′ st Agudelo 6), Bourabia 6.5 (40′ st Leandro Sanca sv), Bastoni 6 (27′ st Sala sv), Reca 5; Gyasi 5.5 (15′ st Strelec 5.5), Nzola 5. In panchina: Zoet, Zovko, Beck, Caldara, Sher,. Allenatore: Gotti 6.

ARBITRO: Colombo 6.5.