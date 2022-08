Uomini e Donne, Riccardo Guarnierni messo alla porta? Le anticipazioni spifferano tutto: è tremendo

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri messo alla porta? Le anticipazioni sulla prima puntata hanno spifferato tutto

L’abbiamo aspettata per molto tempo e con incontenibile trepidazione: finalmente, dopo oltre tre mesi di stop, è terminata l’attesa per la nuova edizione di “Uomini e Donne”.

La prima registrazione del dating show è stata realizzata proprio nella giornata di ieri, martedì 30 agosto. Un appuntamento imperdibile per milioni di telespettatori, che fremono in vista del prossimo 19 settembre – data in cui, stando alle fonti, è previsto il ritorno di “Uomini e Donne” in tv -.

A stupire gli affezionatissimi alla trasmissione saranno non solo i percorsi delle nuove troniste, ma soprattutto le vicissitudini riguardanti alcuni dei personaggi più conosciuti del parterre.

Al via la nuova stagione di “Uomini e Donne”: le anticipazioni di martedì 30 agosto

Lavinia Mauro e Federica Aversano sono state annunciate come troniste della nuova edizione di “Uomini e Donne”. Entrambe conosciutissime proprio grazie al programma, le due donne non mancheranno di fare scintille nello studio più movimentato della tv.

Parallelamente, la registrazione di martedì 30 agosto ha visto anche il ritorno di dame e cavalieri nei rispettivi parterre. Uno di loro, in modo particolare, si sarebbe già reso protagonista di un siparietto a dir poco assurdo.

Stando alle fonti, infatti, il bel tarantino Riccardo Guarnieri è stato letteralmente “messo alla porta”. Ma cosa è accaduto durante la prima puntata? Le anticipazioni, come al solito, hanno spifferato tutto.

Riccardo Guarnieri “messo alla porta”, c’entra l’ex fidanzata Ida Platano: in puntata scoppia la bufera

Secondo quanto è trapelato, Riccardo Guarnieri avrebbe ricercato l’ex fidanzata Ida Platano durante l’estate. Non ci è dato sapere, purtroppo, quale sia stata la reazione di Ida di fronte all’insolito comportamento dell’ex.

Quel che è emerso attraverso le anticipazioni, tuttavia, è che i due avrebbero avuto un feroce scontro durante la prima registrazione.

Con ogni probabilità, dunque, la Platano avrebbe intuito le reali intenzioni dell’ex e lo avrebbe letteralmente “messo alla porta”. Probabilmente, avendo sofferto a lungo per lui, la bresciana non è più disposta a prestarsi alle sue trovate.

ANGELA CELENTANO, LE ULTIME NOVITÀ NEL VIDEO DEL TG DI YESLIFE