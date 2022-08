Caterina Balivo fa una confessione ai fan su Instagram che lascia tutti a bocca aperta: nessuno può credere alle sue parole

Da tutti conosciuta e amata come conduttrice televisiva, da anni lontana in parte dal piccolo schermo, ha deciso di dedicarsi ad altro e in particolare alla sua famiglia. Il suo nome è Caterina Balivo che ha conquistato tutti con la sua eleganza, semplicità e naturalezza davanti e lontano dai riflettori.

C’è chi vorrebbe rivederla alla conduzione di qualche programma o addirittura chi si augura che possa tornare alla Rai con la trasmissione “Vieni da me”, ma per adesso tutto ciò sembra essere un’utopia.

Caterina Balivo, dall’esordio ad oggi

Classe 1980, di origine napoletana, ha iniziato a farsi conoscere prima come modella e poi come conduttrice. Ha esordito come valletta alla settima edizione di “Scommettiamo che”, programma condotto da Fabrizio Frizzi.

Nel 2000 diventa un’inviata di “I raccomandati” per poi approdare come conduttrice in vari programmi fino all’ultimo “Vieni da me”. Poco tempo fa l’abbiamo vista nello studio di “Il cantante mascherato” come giudice scelta da Milly Carlucci.

Per molti anni è stata fidanzata con il dirigente d’azienda Nicola Maccanico, figlio dell’ex ministro Antonio Maccanico. Poi, dopo la rottura, ha iniziato una storia con l’attuale marito Guido Maria Brera. Si sono sposati nel 2014, quando il loro primo figlio aveva già due anni.

La confessione sui social

Molto attiva sui social, Caterina Balivo non perde occasione di condividere con i fan molti momenti delle sue giornate, soprattutto negli ultimi anni dopo essersi allontanata dal mondo della tv.

Nelle ultime ore ha pubblicato una storia che ha fatto molto ridere i follower. Si tratta di uno scatto che le è stato fatto in vacanza dal marito. Indossa un completo maculato e un top bianco, un cappello che la copre dal sole cuocente ed ha un sorriso unico che ancora una volta ha conquistato il web.

Poi ha confessato

Mio marito dice che questa è una bella foto e che non ne farà altre.vabbè oggi glielo faccio credere.

Un pizzico di ironia che fa da cornice alla sua naturalezza e semplicità non manca mai con la Balivo che sa sempre come attirare l’attenzione del suo pubblico che la supporta e sostiene in ogni situazione.

