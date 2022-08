Francesca Del Taglia, dopo la crisi con Eugenio il cambiamento è impressionante: la FOTO in topless

Francesca Del Taglia, dopo la crisi con Eugenio il cambiamento impressionante: la foto in topless ha scandalizzato i suoi fan

È ufficiale: tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia la crisi è più che confermata. La coppia nata a “Uomini e Donne” ormai nove anni fa, dopo aver avuto due figli, rischia di sfaldarsi completamente.

A confermare le complicazioni sorte negli ultimi mesi era stato proprio l’ex tronista Eugenio, che attraverso una serie di stories aveva spiegato cosa stesse accadendo con la compagna.

Francesca, a detta del disc jockey, non sarebbe più sicura del sentimento che, parecchio tempo fa, l’aveva portata a pronunciare il tanto agognato “sì” nello studio di Canale Cinque. A distanza di settimane, come stanno affrontando la crisi i due fidanzati?

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, la crisi è ufficiale: ecco come la stanno affrontando

Stando alle pubblicazioni apparse all’interno dei rispettivi profili Instagram, la quotidianità di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sta procedendo come se nulla fosse accaduto.

La fiorentina, in modo particolare, dedica la maggior parte del tempo libero ai figli Brando e Zeno, che rappresentano la sua principale ragione di vita. Per loro, mamma Francesca sarebbe disposta a fare qualunque cosa.

L’ex corteggiatrice, parallelamente, non manca di ritagliarsi del tempo per chiacchierare con gli utenti che la seguono, ai quali racconta ogni singolo avvenimento degno di nota.

Talvolta, la Del Taglia finisce per deliziare il pubblico con foto davvero sublimi. In uno degli ultimi scatti, apparso tramite le stories, la visuale non è quella che ci si aspetta. In topless, Francesca sembrerebbe aver mostrato tutto il malessere che la crisi avrebbe scatenato in lei.

La FOTO in topless dell’ex corteggiatrice è sconvolgente: “sì, sono dimagrita”

La foto in topless che Francesca Del Taglia ha postato attraverso le Instagram stories ha lasciato i suoi fan di sasso. L’ex corteggiatrice, di fronte allo specchio, ha mostrato agli ammiratori un vecchio paio di jeans.

Di fronte all’evidente larghezza dei pantaloni, la fiorentina ha deciso di commentare così:

“Ok, sono un po’ dimagrita”.

Per molte persone, un simile cambiamento non può che essere connesso alla crisi con il compagno Eugenio. Una crisi che, stando alle prove fornite dall’immagine, starebbe avendo delle evidenti ripercussioni sulla Del Taglia.

